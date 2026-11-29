Fatih Karagümrük'te Bocchetti, ağır yenilgi sonrası çözüm vurgusu

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Salvatore Bocchetti, aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

maça ve sonuca ilişkin değerlendirme:

Bocchetti, "Ağır bir mağlubiyet aldık. Çok fazla çalışmamız ve iyileştirmemiz gereken şey var. Ligde bu pozisyonda olmamamız gerekiyor. Biz bu değiliz. Bugünkü maç bizim için önemliydi. Ligde bize yakın puanlarda ve benzer sonuçlar alan bir takımla oynadık. Bizim için iyi bir testti fakat maalesef istediğimiz gibi olmadı" dedi. Teknik direktör, maçın takım için beklenen performansın altında geçtiğini vurguladı.

gelecek planı ve motivasyon:

Mağlubiyetin motivasyonunu düşürmediğini belirten Bocchetti, "Bu benim başımı öne eğmiyor, tam tersine beni daha fazla motive ediyor. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Yapacağımız şeyler de buna yönelik olacak. Çünkü ben burada problemleri çözmek için bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bocchetti, devre arasına kadar oynanacak maçlardan mümkün olan en yüksek puanı almanın önemine dikkat çekti ve takımıyla konuşup birtakım şeyleri daha da iyileştireceklerini açıkladı: "Yapmamız gereken çok daha fazla şey var ve artık bunların üzerine yoğunlaşacağız."

ATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ SALVATORE BOCCHETTİ, ANTALYASPOR KARŞISINDA ALDIKLARI MAĞLUBİYETİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BU AĞIR BİR YENİLGİYDİ FAKAT MOTİVASYONUMU DÜŞÜRMEDİ, TAM TERSİNE DAHA DA ARTIRDI. BEN BURADA PROBLEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN BULUNUYORUM" DEDİ.