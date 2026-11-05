böcek davasında karar için son perde yaklaşıyor

davanın kapsamı ve iddianame:

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimine ilişkin rüşvet ve yolsuzluk iddialarını konu alan davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ana iddianamede 41 sanık için hazırlanan 702 sayfalık dosyada 26 ayrı eylem değerlendirildi; ek iddianamede adı geçen 10 kişiden Serkan T. de ana davada sanık konumundaydı.

Daha önce suçtan zarar gören sıfatıyla dinlenen 9 kişinin sanık olarak dosyaya dahil edilmesiyle sanık sayısı 50'ye yükseldi. Duruşmanın ikinci gününde tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz şüpheliler hazır bulundu. Mahkeme ara kararda ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan Olcay M. ve Demir D. yönünden yakalama ve infaz işlemlerinin sağlanmasına hükmetti.

sanık beyanları ve iddiaların ayrıntıları:

Ana iddianamenin 15. eyleminde, Serik Kongre ve Kültür Merkezi’ne ilişkin hak ediş ödemeleri konusunda Mehmet Salih A.'dan 35 bin dolar istendiği, ek iddianamede ise MASAK verilerine dayanılarak Mehmet Salih A.'nın 2023–2025 döneminde Serkan T. talebi üzerine Aktüel firmasına toplam 4 milyon 250 bin lira ödeme yaptığı ve bu ödemeler karşılığında şirket adına 4 fatura düzenlendiği belirtildi.

Hakkında 'rüşvet verme' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından dava açılan Mehmet Salih A., mahkemede verdiği ifadede süreç boyunca ihalenin Büyükşehir tarafından yapıldığını, ödemelerin gecikmesi nedeniyle belediye yetkilileriyle görüştüklerini ve çeşitli taleplerle karşılaştığını anlattı. A. özetle, ödeme yapmadığı takdirde firma için zorluk yaşanacağını, belirli tutarlarda katkı istendiğini ve 35 bin dolar ödemeyi mecburen yaptığını söyledi.

İddianamede ayrıca 14 bin 500 avro değerindeki bir Rolex saatin Berkan G. adına fatura edildiği, ek iddianamede Serkan T.'nin hak ediş ödemeleri karşılığında Berkan G.'den saat ve 40 bin avro talep ettiği öne sürüldü. Savcılık, Serkan T. için bazı eylemler yönünden 'icbar suretiyle irtikap' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

sanıkların savunmaları ve talepleri:

Tutuklu sanık Muhittin Böcek savunmasında adli makamlara karşı açık, samimi ve tutarlı cevaplar verdiğini belirterek üzerindeki suçlamaları reddetti. Böcek, soruşturma sürecine ilişkin olarak '15 aylık soruşturma kapsamında 151 kişiydik. 149 kişi tahliye oldu. Sadece oğlum ve ben kaldık' ifadelerini kullandı ve tutukluluğun ailesi ile sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Böcek, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz kanaatlere rağmen suçluluğun hukuka uygun delillerle ve bağımsız bir mahkemenin kararıyla tespit edilebileceğini savunarak tahliye talebinde bulundu. Kendi ifadesinde ayrıca kökenine vurgu yaparak 'Yörük çocuğu olarak doğdum... Hiçbir yere kaçmayacağım ve bu topraklarda öleceğim' dedi.

Diğer sanıklar da farklı savunmalar yaptı; Serkan T. ise bazı iddialarda önce kendisini, sonra Muhittin Böcek’i işaret ettiğini ve beyanlarını etkin pişmanlık kapsamında değiştirdiğini öne sürdü. Serkan T. ayrıca 'Benim ASAT’ta hiçbir yetkim bulunmamaktadır. Ben Büyükşehir Belediyesi personeliyim' diyerek suçlamaları reddetti.

mahkeme kararı ve sürecin bundan sonrası:

Mahkeme ara kararında, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmetti ve Cumhuriyet savcısından esas hakkındaki mütalaasını bir sonraki duruşmadan yeterli süre önce taraflara tebliğ edebilmesi için sunmasını istedi. Bu düzenleme doğrultusunda, heyet ve taraflar arasında dosyanın son değerlendirmesine hazırlık yapılacak.

Mahkeme heyetinin ara kararının ardından hukuk çevrelerinde ve taraf avukatları arasında bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması beklentisi hakim. Tarafların esas hakkındaki mütalaaya erişimi ve savunma hazırlıkları sonrasında mahkeme, iddialar ve deliller ışığında nihai kararını verecek.

Dava sürecinde kaydedilen tutanaklar, ifadeler ve iddianamedeki miktar ve tarihler dosyada korunmaya devam ediyor; sonraki oturum karar aşaması olarak planlandığı için hem savcılığın esas mütalaası hem de savunmaların son hali belirleyici olacak.

Böcek davasında bir sonraki duruşma karar duruşması olacak