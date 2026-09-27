Böcek paniği balkonda mahsur bıraktı: itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın 4. katında yaşayan bir kadın, ilaçlama yaparken balkonda böcek gördü. Korku içinde balkondan evin dış duvarının üzerine çıkan kadın, hareket edemeyince çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İlk ihbarı alan ekipler olay yerine yönlendirildi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbarı intihar vakası zanneden ekipler, olay yerine ulaştıklarında kadının böcek nedeniyle mahsur kaldığını tespit etti. İtfaiye ekipleri, olay yerine getirilen kurtarma merdiveniyle kadına ulaşarak bulunduğu yerden aldı. Müdahale sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve kadın güvenli şekilde balkona getirildi.

Olay anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının korku dolu anları ve ekiplerin hızlı müdahalesi yer aldı. Yetkililer, benzer durumlarda panik yerine profesyonel yardıma başvurulmasının önemine dikkat çekti.

Vatandaş duyarlılığı ve sonuç:

Olay, kısa sürede mahalle sakinlerinin dikkatini çekti; bazı kişiler kadını intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek durumu büyütse de, ekiplerin tespitleri panik kaynaklı bir mahsuriyet olduğunu ortaya koydu. Yerel ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ciddi bir tehlike yaşanmadı ve olay olumlu şekilde sonlandı.

HATAY’DA BALKONDA GÖRDÜĞÜ BÖCEKTEN KORKARAK KORKULUĞA ÇIKAN VE MAHSUR KALAN KADIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MERDİVEN YARDIMIYLA BALKONA ULAŞMASIYLA KURTARILDI.