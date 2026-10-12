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Bodrum açıklarında 5 çocuklu grubu taşıyan fiber tekne durduruldu

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik ve emniyetin müşterek operasyonunda 5 çocuk dahil olmak üzere 15 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum açıklarında 5 çocuklu grubu taşıyan fiber tekne durduruldu

Operasyon detayları:

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Botu KB-105 ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin müşterek çalışması sonucunda bir fiber tekne durduruldu. Yapılan kontrolde teknede toplam 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Teknedeki grubun arasında 5 çocuk bulunduğu, kalan 10 kişinin yetişkin olduğu kaydedildi. Operasyon esnasında teknede bulunanlarla birlikte 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.

Gözaltılar ve teslim süreci:

Olay yerinde yapılan ilk işlemlerin ardından düzensiz göçmenler gerekli prosedürler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

MUĞLA&#039;NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA FİBER TEKNEDEKİ 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI...

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA FİBER TEKNEDEKİ 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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