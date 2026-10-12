Bodrum açıklarında 5 çocuklu grubu taşıyan fiber tekne durduruldu

Operasyon detayları:

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Botu KB-105 ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin müşterek çalışması sonucunda bir fiber tekne durduruldu. Yapılan kontrolde teknede toplam 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Teknedeki grubun arasında 5 çocuk bulunduğu, kalan 10 kişinin yetişkin olduğu kaydedildi. Operasyon esnasında teknede bulunanlarla birlikte 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.

Gözaltılar ve teslim süreci:

Olay yerinde yapılan ilk işlemlerin ardından düzensiz göçmenler gerekli prosedürler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA FİBER TEKNEDEKİ 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.