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Bodrum açıklarında deniz üzerinde beliren hortum kısa sürede etkisini yitirdi

Muğla'nın Bodrum açıklarında sabah saatlerinde oluşan deniz hortumu, Kos-Bodrum hattındaki bir tekneden görüntülendi ve kısa sürede etkisini kaybetti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:48

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Bodrum açıklarında deniz üzerinde beliren hortum kısa sürede etkisini yitirdi

Bodrum açıklarında deniz üzerinde beliren hortum kısa sürede etkisini yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sırasında denizde bir hortum oluştu.

görüntüler ve tepkiler:

Yunanistan'ın Kos Adası ile Bodrum arasındaki hattın üzerinde ortaya çıkan hortum, seyir halindeki bir tekneden çekilen görüntülerde görüldü. Görüntülerde hortumun deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükseldiği açıkça fark edildi ve olay çevredekiler ile teknedekiler arasında paniğe neden oldu.

hortumun seyri ve etkisi:

Yetkililerce kısa süreli olduğu belirtilen hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi. Olayın, bölgede aralıklı yağan sağanakla aynı zaman diliminde gerçekleştiği kaydedildi.

BODRUM AÇIKLARINDA DEV HORTUM PANİĞİ! KOS İLE BODRUM ARASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

BODRUM AÇIKLARINDA DEV HORTUM PANİĞİ! KOS İLE BODRUM ARASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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