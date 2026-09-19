Bodrum açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından kıyıya çıkarıldı

Bodrum açıklarında sağlık tahliyesi

Muğla'nın Bodrum açıklarında seyreden bir gezi teknesi üzerinde bir yolcu rahatsızlandı. Durum üzerine tekneden yardım çağrısı yapıldı ve bölgedeki ekipler harekete geçti.

Müdahale ve tahliye süreci:

Yapılan çağrı üzerine bölgeden görev yapan Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildi. Ekip, denizdeki kişiyi tekneden alarak botuna aldı ve kıyıya doğru tahliye etti.

Yerel koordinasyon:

Kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibi teslim almak üzere hazır bulundu. Sahil Güvenlik personeli, hastayı kıyıya ulaştırdıktan sonra sağlık ekiplerine devretti ve nakil süreci tamamlandı.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN GEZİ TEKNESİNDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.