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Bodrum açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından kıyıya çıkarıldı

Bodrum açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan yolcu için çağrı yapıldı; Sahil Güvenlik müdahale ederek kişiyi kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından kıyıya çıkarıldı

Bodrum açıklarında sağlık tahliyesi

Muğla'nın Bodrum açıklarında seyreden bir gezi teknesi üzerinde bir yolcu rahatsızlandı. Durum üzerine tekneden yardım çağrısı yapıldı ve bölgedeki ekipler harekete geçti.

Müdahale ve tahliye süreci:

Yapılan çağrı üzerine bölgeden görev yapan Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildi. Ekip, denizdeki kişiyi tekneden alarak botuna aldı ve kıyıya doğru tahliye etti.

Yerel koordinasyon:

Kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibi teslim almak üzere hazır bulundu. Sahil Güvenlik personeli, hastayı kıyıya ulaştırdıktan sonra sağlık ekiplerine devretti ve nakil süreci tamamlandı.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN GEZİ TEKNESİNDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN GEZİ TEKNESİNDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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