Bodrum başkanı Tamer Mandalinci'den cumhuriyetin değerlerini güçlendirme çağrısı

Bodrum başkanının 29 Ekim mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yaptı ve yerel yönetim olarak bu değerleri yaşatma sorumluluğuna dikkat çekti.

Cumhuriyetimizin 103. yılını, bağımsızlığımıza duyduğumuz sarsılmaz inanç, ortak değerlerimize olan bağlılığımız ve geleceğe dair büyüttüğümüz umutlarla kutluyoruz dedi.

Tarihsel değerlendirme:

Mandalinci, 29 Ekim 1923'ü bir milletin bağımsızlık mücadelesini çağdaş ve demokratik bir devletin kuruluşuyla taçlandırdığı tarihsel bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin, Cumhuriyetin ilanıyla millet egemenliğine dayanan yeni bir geleceğin kapılarını açtığını vurguladı.

Geleceğe ve sorumluluğa çağrı:

Başkan Mandalinci, Cumhuriyetin kadınların toplumsal yaşamda güçlenmesi, gençlerin özgürce düşünebilmesi ve çocukların daha aydınlık yarınlara ulaşabilmesinin en büyük güvencesi olduğunu belirtti. Bugün, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen tarihsel sorumluluğun; bu büyük kazanımları geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturmak ve Cumhuriyetin kurucu değerlerini yaşamın her alanında daha da güçlendirmek olduğunu ifade etti. Çünkü Cumhuriyet, geçmişten devraldığımız büyük bir miras olduğu kadar gelecek kuşaklara karşı üstlendiğimiz ortak sorumluluğun da adıdır.

BAŞKAN TAMER MANDALİNCİ’DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI