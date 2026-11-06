bodrum belediyesi araç filolarını 17 yeni araçla güçlendirdi

araç yatırımı ve dağılımı:

Bodrum Belediyesi, kent genelinde hizmetlerin hızını ve etkinliğini artırma amacıyla araç filosuna 17 yeni araç daha ekledi. Yeni araçların tanıtımı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından düzenlenen törenle kamuoyuna yapıldı. Törene CHP Bodrum İlçe Başkanı Ayşe Nurhan Fıratlı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda personel ile vatandaş katıldı.

İkinci etap teslimatta filoya katılan araçlar arasında 1 akaryakıt tankeri, 2 çöp kamyonu, 1 arazöz, 1 adet 14 metreküp damperli kamyon, 1 greyder, 5 kazıcı yükleyici ve 6 çift kabin kamyonet bulunuyor. Bu 17 aracın temini belediye kaynaklarıyla gerçekleştirildi ve toplam tutarı 87 milyon 911 bin 666,85 TL olarak açıklandı.

Belediye yetkilileri, Şubat 2026'den bu yana yaklaşık dokuz aylık süreçte gerçekleştirilen alımların büyük bir bölümünün DMO aracılığıyla yapıldığını; toplamda 241 milyon 507 bin 713,52 TL bedelle 45 aracın satın alındığını belirtiyor. İlk etapta teslim edilen ve Temmuz ayında hizmete sunulan 10 aracın bedeli 54 milyon 621 bin 344,02 TL olarak kaydedildi.

Ayrıca, bedelleri belediyenin öz kaynaklarıyla Devlet Malzeme Ofisine ödenen ve siparişleri verilen 98 milyon 974 bin 702,65 TL değerindeki 18 aracın üst ekipman ve teslimat süreçleri halen devam ediyor.

belediye perspektifi ve geleceğe dönük hedefler:

Başkan Tamer Mandalinci, törende yaptığı konuşmada belediyenin gücünün yalnızca var olan imkânlarla değil, bu imkânların kent ve vatandaş yararına ne kadar etkin kullanıldığıyla ölçüldüğünü vurguladı. Mandalinci, Bodrum'un kaynaklarını Bodrumlulara en iyi hizmet olarak sunma hedefini yineleyerek göreve geldikleri günden bu yana araç, makine ve ekipman filolarını yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mandalinci, bugün hizmete alınan 17 araçla birlikte Temmuz ayında teslim alınan 10 aracın da dâhil edildiğinde toplam 27 yeni aracın 142,5 milyon TL yatırımla belediyenin hizmetine sunulduğunu ifade etti. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisinden sipariş edilen araçların aralık ayı sonunda veya ocak ayı başında hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi. Bu gelişmelerle birlikte Şubat 2026'den bu yana toplam 45 yeni aracın 241,5 milyon TL yatırımla envantere kazandırılacağı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanının göreve başladığı günden bu yana geçen son iki buçuk yılda belediye hizmet filosuna toplam 77 hizmet aracı kazandırıldığı bilgisi paylaşıldı. Başkan Mandalinci ayrıca belediyenin önümüzdeki dönemde çöp toplama kapasitesini güçlendirmek amacıyla 2027'de en az 30 yeni çöp aracını filomuza kazandırmayı hedefliyoruz dedi.

Belediye yetkilileri ve katılımcılar, filoya eklenen araçların Bodrum'un farklı mahallelerinde yürütülen hizmetlerde etkisini artıracağına ve bakım, temizlik, yol ve altyapı çalışmalarının hızlanacağına dikkat çekti.

BODRUM BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA 17 YENİ ARAÇ DAHA EKLEDİ.