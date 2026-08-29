bodrum ekipleri gece ve sabah yangınlarına müdahale ederek yerleşim alanlarını korudu

koordineli müdahale ve hızlı sevkıyat:

Bodrum Belediyesi ekipleri, gece yarısından sabaha kadar ilçenin farklı noktalarında çıkan zirai yangınlara Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon yürüterek destek verdi. Müdahaleler, Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi; araç, ekipman ve personel sevkıyatı öncelikli görevler arasında yer aldı.

dereköy yangını:

Saat 02.30 civarında Dereköy Mahallesi Köy İçi mevkiinde başlayan zirai yangına, toplamda 35 personel ile müdahale edildi. Sevk edilen birlikler arasında 5 itfaiye ekibi, 2 Orman İşletme arazözü, 4 Bodrum Belediyesi arazöz ve tanker, 1 MUSKİ tankeri, 1 zabıta ekibi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne ait 1 koordinasyon aracı ve 3 Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK) personeli bulunuyordu; vatandaşlar ve gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın saat 03.30'da kontrol altına alınarak alevlerin çevredeki evlere sıçraması engellendi. Olayda yaklaşık 1,7 hektarlık zirai alan zarar gördü ve bir vatandaş dumandan etkilendi; can kaybı yaşanmadı.