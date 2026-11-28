maç özeti:

Trendyol 1. Lig 16. haftasında oynanan mücadelede Bodrum FK, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma 4 Eylül Stadı'nda oynandı ve Bodrum FK erken golle üstünlüğü ele geçirip devre sonunda farkı açtı; ikinci yarıda da skoru koruyup artırdı.

goller ve maçın kırılma anları:

Berkay Aslan (dk. 9) ile Bodrum FK erken öne geçti. İlk yarının son anlarında Fernando (dk. 45) farkı ikiye çıkararak devreye avantajla girmelerini sağladı. İkinci yarıda Fernando aynı zamanda maçın ikinci golünü (dk. 63) kaydederken, uzatma dakikalarında Mustafa (dk. 90+3) skoru belirledi ve mücadele 4-0 sonuçlandı.

kadrolar ve oyun bilgileri:

Stat: 4 Eylül

Hakemler: İbrahim Güner, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Yılmaz Cin dk.72), Charisis (Yusuf Cihat Çelik dk.46), Mohammed, Duodu (Amilton dk.46), Ethemi (Burak Kapacak dk.46), Ceesay

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Özdamar, Feyzi Yıldırım, Salih Kavrazlı, Turan Tuzlacık, Oğuzhan Aksoy

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay (İsmail Tarım dk.88), Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya (Loshaj dk.83), Moreira, Berkay Aslan (Ege Arslan dk.83), Ege Bilsel (Mustafa Erdilma dk.73), Providence (Kenan Fakılı dk.88), Fernando

Yedekler: Bahri Tosun, Furkan Apaydın, Gashijani, Devrim Şahin, Enes Koç

Teknik Direktör: Burhan Eşer

sarı kartlar ve maç notları:

Sarı kartlar: Charisis, Uğur Çiftçi (Sivasspor); Berşan Yavuzay, Ali Aytemur (Bodrum FK)

Bodrum FK, hem erken gol hem de devre sonu golüyle maçın kontrolünü elinde tuttu. Sivasspor özellikle ikinci yarıda aradığı hücum direncini gösteremedi ve ev sahibi ekip sahadan farklı bir yenilgiyle ayrıldı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 16. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE BODRUM FK İLE KARŞILAŞTI. MÜCADELE KONUK EKİBİN 3-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.