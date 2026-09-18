Bodrum FK Pendik deplasmanında güven tazelemeyi hedefliyor

maça hazırlık:

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 8. haftasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takımın istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta oynanan ve 4-0 sonuçlanan Batman Petrolspor galibiyetiyle moral bulan yeşil-beyazlı ekip, 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'deki deplasmandan da üç puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

teknik değerlendirme ve oyun anlayışı:

Eşer, takımın ofansif anlamda bir uyum süreci içinde olduğunu ve bu sürecin tamamlanmasıyla daha etkili bir Bodrum FK izlettireceklerini belirtti. Batman Petrolspor maçında takımın hem oyun hem de skor olarak taraftarı memnun ettiğini söyleyen Eşer, özellikle üçüncü bölgede sonuçlandırma konusunda yaşanan problemlerin aşıldığını vurguladı.

Yeni bir kadro olduklarını ve transferlerle birlikte uyum döneminin doğal bir süreç olduğunu ifade eden teknik direktör, takımın genel moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu dile getirdi.

sakatlıklar, kadro planı ve beklentiler:

Sakatlıklar hakkında bilgi veren Eşer, Celal ve Ahmet'in henüz maç eksiğinin bulunduğunu, Kenan Fakılı'nın ise 3-4 hafta forma giyemeyeceğini aktardı. Ajeti'nin takımla çalışmalara başladığını, Diego'nun ise hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve Pendikspor maçına tam kadro gitmeyi planladıklarını söyledi.

Pendikspor'un geçen sezondan birçok ismi kadrosunda tutan bir ekip olduğunu belirten Eşer, deplasmanın zor geçeceğini fakat son galibiyetin getirdiği moralle üç puan hedeflediklerini ifade etti. Takımın, iç saha galibiyetinin ardından deplasmanda da kazanıp milli araya rahat girmek istediği kaydedildi.

hakem yönetimi çağrısı:

Batman Petrolspor maçındaki bazı hakem kararlarına itirazı olduğunu belirten Eşer, aleyhlerine verilen bir penaltı pozisyonunun normal şartlarda sarı kart gerektiren bir durum olduğunu düşündüğünü aktardı. Ayrıca Mardin maçında penaltı pozisyonlarına VAR incelemesi yapılmadığını söyleyen Eşer, hakemlerden skor ne olursa olsun oyunu adaletli yönetmelerini talep etti.

Teknik heyet ve oyuncular, Pendikspor karşılaşmasına odaklanmış durumda; Bodrum FK, hem saha içi uyum hem de eksik oyuncuların durumuna göre maç planını şekillendiriyor ve hedef olarak üç puanı işaret ediyor.

TRENDYOL 1. LİG'İN 8. HAFTASINDA DEPLASMANDA PENDİKSPOR İLE KARŞILAŞACAK BODRUM FUTBOL KULÜBÜ, HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.