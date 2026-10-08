Bodrum FK sahasında Keçiörengücü sınavında

Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü sınavında:

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bodrum FK, yarın Bodrum İlçe Stadyumu’nda saat 17.00’de Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak ligde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

hazırlıklar ve kamp:

Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdürülen hazırlık süreci taktik ağırlıklı ilerliyor. Milli arayı Antalya kampıyla değerlendiren takım, kamp boyunca iki hazırlık maçı oynadı ve çalışmalarını fiziksel ile taktiksel yoğunlukta yürüttü. Eşer, kampın yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve takım bütünlüğü açısından verimli geçtiğini vurguladı.

Teknik ekip, rakip analizlerine ağırlık verdi; Eşer, Ankara Keçiörengücü için "İyi hazırlandık, iyi analiz ettik rakibi, iyi çalıştık. İnşallah taraftarımızın desteğiyle Keçiören maçından 3 puanla ayrılıp üst sıralara doğru bir adım atmış olacağız" değerlendirmesini yaptı. Eşer ayrıca rakibin geçen sezon play-off oynadığını ve kadrosunun büyük ölçüde korunmuş olduğunu belirtti.