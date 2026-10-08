Dolar 49,2110 +0,02%
Euro 55,2140 +0,23%
Bist 12.112,58 -0,09%
Altın Gram 6.563,95 +0,19%
EUR/USD 1,1192 -0,07%
Brent Petrol 104,26 +4,05%
--°

Bodrum FK sahasında Keçiörengücü sınavında

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak; teknik ekip kampta yeni transfer uyumuna odaklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 11:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bodrum FK sahasında Keçiörengücü sınavında

Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü sınavında:

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bodrum FK, yarın Bodrum İlçe Stadyumu’nda saat 17.00’de Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak ligde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

hazırlıklar ve kamp:

Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdürülen hazırlık süreci taktik ağırlıklı ilerliyor. Milli arayı Antalya kampıyla değerlendiren takım, kamp boyunca iki hazırlık maçı oynadı ve çalışmalarını fiziksel ile taktiksel yoğunlukta yürüttü. Eşer, kampın yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve takım bütünlüğü açısından verimli geçtiğini vurguladı.

Teknik ekip, rakip analizlerine ağırlık verdi; Eşer, Ankara Keçiörengücü için "İyi hazırlandık, iyi analiz ettik rakibi, iyi çalıştık. İnşallah taraftarımızın desteğiyle Keçiören maçından 3 puanla ayrılıp üst sıralara doğru bir adım atmış olacağız" değerlendirmesini yaptı. Eşer ayrıca rakibin geçen sezon play-off oynadığını ve kadrosunun büyük ölçüde korunmuş olduğunu belirtti.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muşspor Şanlıurfa'da 1. Lig umutlarını canlı tutuyor
images

Eskişehirli öğrenci Emine Sümeyye Yeşilay Şampiyonlar Kampı'na seçildi
images

Galatasaray camiası son ağabeyini uğurladı: Ali Fuat Diriker için RAMS Park’ta t...
images

Onuachu derbide yine iş başında olmak istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe’de çöken binada yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı

Sapanca'da 'Gazze için yürüyoruz' yürüyüşü: Filistin'e destek ve çağrı

Şehzadeler’de süt kardeşim projesiyle 8 bin 40 litre süt ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı

CW Enerji'den entegre atılım: Fortune 500'de 63 basamakla 236. sırada

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı