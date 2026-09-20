Bodrum FK üç haftalık arayı güçlenmek için fırsat görüyor

maçtan notlar

Trendyol 1. Ligin 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Sefer Yılmaz düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

yılmaz'ın maç analizi:

Yılmaz, öncelikle iki takımın teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ederek başladığı konuşmasında, maçın sportmenlik içinde geçtiğini vurguladı. İlk yarıda ofansif anlamda etkisiz kaldıklarını, devre arasında yaptıkları oyun formatı değişikliğiyle ikinci yarıda oyuna ortak olduklarını anlattı. Takımın gol pozisyonlarına girmeye başladığını ve golü bulduklarını; skoru bir nebze daha koruyabilselerdi 2. ve 3. golleri de bulabileceklerini ifade etti.

Yılmaz, yedikleri golün ardından oyunun iki tarafa da gittiğini, geçişler ve kontratakların öne çıktığını, hem kendilerinin hem de Pendikspor'un fırsatlara sahip olduğunu belirtti. Sonuç olarak 1-1'lik beraberlikle puanların paylaşıldığını söyledi.

milli araya hazırlık:

Teknik direktör, yaklaşık 3 hafta sürecek milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti ve sözlerini şu şekilde özetledi: "İlk devrenin ikinci periyoduna daha güçlü bir şekilde girmek istiyoruz". Yılmaz, ayrıca Pendikspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, yaklaşık 3 hafta sürecek milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, "İlk devrenin ikinci periyoduna daha güçlü bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.