Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0181 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.899,55 -0,58%
EUR/USD 1,1485 -0,05%
Brent Petrol 99,06 -0,23%
--°

Bodrum FK üç haftalık arayı güçlenmek için fırsat görüyor

Sefer Yılmaz, Pendikspor karşılaşmasının 1-1 bittiğini, 3 haftalık milli arayı iyi değerlendirerek ikinci periyoda güçlü girmek istediklerini söyledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 19:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum FK üç haftalık arayı güçlenmek için fırsat görüyor

maçtan notlar

Trendyol 1. Ligin 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Sefer Yılmaz düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

yılmaz'ın maç analizi:

Yılmaz, öncelikle iki takımın teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ederek başladığı konuşmasında, maçın sportmenlik içinde geçtiğini vurguladı. İlk yarıda ofansif anlamda etkisiz kaldıklarını, devre arasında yaptıkları oyun formatı değişikliğiyle ikinci yarıda oyuna ortak olduklarını anlattı. Takımın gol pozisyonlarına girmeye başladığını ve golü bulduklarını; skoru bir nebze daha koruyabilselerdi 2. ve 3. golleri de bulabileceklerini ifade etti.

Yılmaz, yedikleri golün ardından oyunun iki tarafa da gittiğini, geçişler ve kontratakların öne çıktığını, hem kendilerinin hem de Pendikspor'un fırsatlara sahip olduğunu belirtti. Sonuç olarak 1-1'lik beraberlikle puanların paylaşıldığını söyledi.

milli araya hazırlık:

Teknik direktör, yaklaşık 3 hafta sürecek milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti ve sözlerini şu şekilde özetledi: "İlk devrenin ikinci periyoduna daha güçlü bir şekilde girmek istiyoruz". Yılmaz, ayrıca Pendikspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, yaklaşık 3 hafta sürecek milli arayı en iyi şekilde...

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, yaklaşık 3 hafta sürecek milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, "İlk devrenin ikinci periyoduna daha güçlü bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı