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Bodrum limanına dev kruvaziyerle 2 bin 242 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas, Limassol'dan Bodrum'a geldi; gemide 2 bin 242 yolcu ve 858 personel var, akşam Santorini'ye hareket edecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bodrum limanına dev kruvaziyerle 2 bin 242 yolcu geldi

gemi ve yolcu sayıları:

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas isimli kruvaziyer, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. 294 metre uzunluğundaki gemi, saat 07.20'de Limassol Limanı'ndan gelmişti.

Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı yolculardan oluşan 2 bin 242 yolcu ve 858 personel bulunuyor. Yolcuların büyük kısmı kıyıya çıkarak Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını keşfetmeye başladı.

varış saati ve rota:

Gemi sabah saatlerinde Bodrum'a ulaştıktan sonra limanda kısa bir süre kaldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Brilliance Of The Seas, saat 17.00'de bir sonraki limanı olan Santorini'ye hareket edecek.

bodrum'da ziyaret ve yerel hareketlilik:

Ziyarete gelen turistler, ilçedeki müze, çarşı ve tarihi alanları gezerek bölge turizmine katkı sağlıyor. Limana yanaşan büyük kruvaziyerlerin günlük programları yerel işletmelerde hareketlilik yaratıyor ve günübirlik ziyaretler dikkat çekiyor.

BODRUM’A 2 BİN 242 YOLCULU KRUVAZİYER GELDİ

BODRUM’A 2 BİN 242 YOLCULU KRUVAZİYER GELDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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