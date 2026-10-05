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Bodrum limanına iki kruvaziyerle 2 bin 888 yolcu geldi

Sabah Bodrum limanına demirleyen iki kruvaziyer, toplam 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personelle kent turizmine hareketlilik getirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bodrum limanına iki kruvaziyerle 2 bin 888 yolcu geldi

Bodrum limanında kruvaziyer hareketliliği

Muğla’nın Bodrum ilçesi limanına sabah saatlerinde yanaşan iki kruvaziyer, toplam 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel getirdi. Limana gelen gemiler, farklı bayraklar ve yolcu profilleriyle dikkat çekti.

gemiler ve yolcu profilleri:

Bermuda bayraklı, 219 metre uzunluğundaki Renaissance Kuşadası Limanı’ndan geldi. Gemi ağırlıklı olarak Fransız yolculardan oluşuyor ve üzerinde 1.127 yolcu ile 527 personel bulunuyor. Aynı gün limana ulaşan diğer gemi ise Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery oldu.

Marella Discoverynin güvertesinde ise ağırlıklı olarak İngiliz yolcular seyahat ediyor; gemide 1.761 yolcu ve 742 mürettebat görev yapıyor. Her iki gemi de sabah saatlerinde Bodrum limanına demirledi.

güzergah ve sonraki hareketler:

Yetkililerden alınan bilgiye göre Renaissance, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Patmos Limanı’na hareket edecek. Diğer yandan Marella Discovery de akşam saatlerinde Rodos Limanı yönüne doğru yol alacak.

Bu seferlerle Bodrum limanında gün boyunca yolcu ve personel trafiği yoğunluğu yaşanırken, liman operasyonları planlandığı şekilde sürdürüldü.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE GELEN İKİ KRUVAZİYER GEMİSİ, TOPLAM 2 BİN 888 YOLCU VE 1 BİN 269...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE GELEN İKİ KRUVAZİYER GEMİSİ, TOPLAM 2 BİN 888 YOLCU VE 1 BİN 269 PERSONEL GETİRDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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