Bodrum limanına lüks kruvaziyer 100 yolcuyla demir attı

Emerald Azzurra Bodrum limanına yanaştı
Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı Emerald Azzurra isimli kruvaziyer yanaştı. Gemi, Mikonos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum Limanı'na demir attı.
Gemi özellikleri ve yolcu sayısı:
110 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisinde 100 yolcu ve 76 personel bulunduğu öğrenildi. Yolcuların ağırlıklı olarak ABD vatandaşı olduğu kaydedildi.
Ziyaret planı ve rotası:
Kruvaziyer, günübirlik ziyaret kapsamında Bodrum'da konaklayacak; akşam saatlerinde hareket ederek Rodos Limanı'na doğru yola çıkacağı bildirildi.
BODRUM İLÇESİNE BAHAMA BAYRAKLI 'EMERALD AZZURRA' İSİMLİ KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ.
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