Bodrum merkezli operasyon: MASAK'ın 619 milyon liralık hareketliliği üzerine 12 gözaltı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, MASAK analiz raporunda tespit edilen 619 milyon TL tutarındaki hesap hareketliliği sonrası geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Bodrum merkezli olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

operasyonun kapsamı:

Operasyon, Bodrum'un yanı sıra Zonguldak, Şanlıurfa, İzmir ve Adana'daki belirlenen adreslere düzenlendi. Baskınlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçlarına ilişkin şüpheliler yakalandı. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı; yakalananlar arasında örgüt liderinin de bulunduğu bildirildi.

ele geçirilenler ve soruşturmanın durumu:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve materyal ele geçirildi. Bunlar arasında 150 sayfalık boş senet defteri, 12.340.000 TL değerinde 25 doldurulmuş senet, 955.000 TL değerinde 2 çek, 50 tabanca mermisi, 2 kılıç, 1 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 6 harici bellek kartı, 1 sözleşme, 7 alacak verecek defteri ve 18 cep telefonu yer aldı.

Soruşturma, 26 Ocak 2026 tarihinde başlatıldı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın koordinasyonunun ise Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

619 milyon lira MASAK'ın gözünden kaçmadı: Bodrum’da dev operasyon