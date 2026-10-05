Bodrum sezonda kayıpları telafi ederek yabancı ziyaretçi eşiğine yaklaştı

bodrumda turizm verileri ve eylülden ekime seyir:

Muğla’nın Bodrum ilçesi, 2026 sezonunun ilk sekiz ayında dış turizmde kayıpları büyük ölçüde kapattı. Milas-Bodrum Havalimanı verilerine göre yılın ilk 8 ayında ilçeye gelen yabancı yolcu sayısı 867 binin üzerinde gerçekleşti. Yetkililer, Ekim sonuna doğru bu sayının 900 bine yaklaşmasının beklendiğini belirtiyor.

Yazın yoğunluğuyla başlayan canlanma, sezon başında yaşanan kayıpların telafi edilmesine yardımcı oldu. 15 Eylül-30 Ekim dönemini kapsayan 'sarı yaz' periyodunda da hareketliliğin sürdüğü, tur operatörleri ve otelcilerin bu dönemde rezervasyon akışını devam ettirdiği ifade ediliyor.

hava yolu verileri ve aktarmalı yolcular:

Havalimanı istatistikleri Bodrum’a doğrudan gelen ziyaretçileri kapsıyor; bu kapsamda 35 farklı ülkeden turistin Milas-Bodrum Havalimanı üzerinden ilçeye ulaştığı kaydedildi. Ancak aktarmalı uçuşlarla gelen yabancı yolcuların mevcut rakamlara dahil edilmediği, bu yolcuların da eklendiği takdirde toplam yabancı ziyaretçi sayısının daha da yükseleceği vurgulanıyor.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçenin Ege Bölgesi içindeki diğer destinasyonlara göre daha sınırlı kayıp verdiğini söyleyerek verileri değerlendirdi. Başkan Dengiz’in ifadelerine göre sezona geç başlama etkisi büyük ölçüde telafi edildi ve geçen seneyle yakın rakamlar yakalandı.

kruvaziyer turizmi, iç pazar ve ekonomik yansımalar:

Kruvaziyer rotalarından gelen turist sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Yetkililer, kruvaziyer turizminde geçen yıla göre yüzde 20’ye yakın yükseliş görüldüğünü belirterek bunun kent ekonomisine olumlu yansıdığını aktardı. Deniz yoluyla gelen ziyaretçilerin tarihi ve kültürel alanları gezmesi, çarşı ve turistik noktalarda alışveriş yapması yerel ekonomiye katkı sağladı.

İç pazarda ise okulların haziran sonuna doğru kapanması ve yeni eğitim yılının erken başlaması nedeniyle talepte aksaklıklar yaşandı. Buna rağmen konaklama gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’un üzerinde artış kaydedildiği ifade edildi; bu da iç pazarda toparlanma sinyaline işaret ediyor.

BODER başkanı Dengiz, 'Bodrum, yaz sezonunda yönünü yeniden yukarıya çevirdi' diyerek sezondaki toparlanmanın altını çizdi. Dengiz, rakamsal farkın nispi olarak küçük olduğunu ancak iç pazar verilerinin eklendiğinde toplam tablonun daha olumlu görüneceğini belirtti ve gelecek sezon için iç pazarda benzer hareketliliğin süreceği öngörüsünde bulundu.

Genel değerlendirmede, Bodrum’un hem hava hem deniz yolu kaynaklı ziyaretçi akışını artırdığı; aktarmalı uçuşlarla gelen yolcuların da hesaba katılmasıyla yabancı turist sayısının resmi rakamların ötesine geçeceği vurgulanıyor. Sezonun sonuna doğru açıklanacak kesin veriler, ilçenin 2026 turizm performansının nihai boyutunu netleştirecek.

BODER BAŞKANI ÖMER FARUK DENGİZ, BODRUM'UN EGE BÖLGESİ'NDEKİ DİĞER DESTİNASYONLARA GÖRE DAHA SINIRLI KAYIP YAŞADIĞINI BELİRTEREK SEZONUN GENEL DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI.