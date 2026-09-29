Bodrum sokakları 1.400 renkli örgü motifiyle gölgelenecek

projenin amacı ve ilk adımı:

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Atölye Mai iş birliğinde hayata geçirilen proje, kadın emeğini görünür kılmak ve kent estetiğine katkı sağlamak amacı taşıyor. Evlerde, komşuluk ilişkilerinde veya belirlenen atölye alanlarında örülen 1.400 motif bir araya getirilerek sokaklarda kullanılacak estetik gölgelikler oluşturulacak.

Projenin ilk uygulaması Turgutreis Sevgi Yolu'nda, 29 Ekim'e kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

atölye çalışmaları ve takvim:

İlk atölye buluşması Umurca Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen atölyelerde kadınlar, evlerinde ve atölye alanlarında rengârenk örgü motifleri hazırlıyor. Çalışmalar her gün 11.00-16.00 saatleri arasında Umurca Parkı'nda devam ediyor.

uygulama planı ve teknik değerlendirme:

İlk etapta 50 metre uzunluğunda bir gölgeliğin Turgutreis Sevgi Yolu'nda uygulanması planlanırken, ilerleyen süreçte çalışmanın 150 metre'ye tamamlanması hedefleniyor. Hazırlanan örnek uygulamalar farklı hava şartlarındaki dayanıklılık açısından test ediliyor.

İlk atölye buluşmasına katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kadınlarla birlikte örgü örerek projeye destek verdi. Mandalinci, "Birlikte örüyor, birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

Atölye çalışmaları 2 Ekim'e kadar sürüyor. Projeye katılmak veya bilgi almak isteyenler 444 31 63 numaralı telefondan Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilir.

BODRUM SOKAKLARI KADINLARIN ÖRDÜĞÜ MOTİFLERLE RENKLENECEK