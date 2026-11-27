Astoria Grande bodrum limanına yanaştı:

Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, sabah saat 08.00'de Arnavutluk'un Sarande Limanı'ndan gelerek Bodrum Limanı'na demirledi. 193 metre uzunluğundaki gemide 277 yolcu ve 314 mürettebat bulunuyor; toplamda 591 kişi taşıyor. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin bulunduğu kafile, limandan kıyıya çıktı.

tur rotası ve ziyaretler:

Gemiden inen turistler, Bodrum'un tarihi sokaklarını, çarşısını ve öne çıkan turistik noktalarını gezerek ilçeyi keşfetti. Ziyaretçiler, yöresel ürünleri tanıma fırsatı bulurken çarşı esnafından yapılan alışverişlerle bölge ekonomisine katkıda bulundular.

gemi hareket saati ve sonraki rota:

Astoria Grande, gün boyunca Bodrum Limanı'nda kalarak yolculara kısa süreli kıyı gezisi imkânı tanıdı. Geminin saat 16.00'da bir sonraki liman olan Antalya'ya hareket edeceği bildirildi.

ASTORİA GRANDE 591 KİŞİLİK KAFİLESİYLE BODRUM’A DEMİRLEDİ