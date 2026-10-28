Bodrum'da 103'üncü yıl coşkusu başladı:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yılı, yağmur altında düzenlenen törenle başladı. Bodrum Belediyesi ekipleri, tören alanına çadırlar kurarak vatandaşların yağıştan etkilenmemesini sağladı.

katılımcılar ve tören ayrıntıları:

Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

program takvimi ve akşam etkinlikleri:

Resmi kutlamalar kapsamında yarın saat 09.30'da tebrikat töreni, ardından saat 10.30'da Herodot Kültür Merkezi'nde bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23'te iki ayrı noktada eş zamanlı başlayacak fener alaylarıyla sokağa taşınacak.

Bodrum merkezde kortej Milta Bodrum Marina'dan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak; Turgutreis'te ise kortej Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden başlayarak Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar sürecek. Fener alaylarını takiben saat 20.15'te her iki meydanda konserler düzenlenecek; Bodrum Belediye Meydanı'nda Dedublüman sahne alacak, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda ise Fettah Can izleyicilerle buluşacak.

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