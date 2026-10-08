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Bodrum'da 42 park modernize ediliyor, Konacık yeni parkına kavuşuyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde 42 parkı güvenli ve işlevsel hale getirmek için kapsamlı yenileme çalışması başlattı; Konacık’a yeni bir park yapılacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bodrum'da 42 park modernize ediliyor, Konacık yeni parkına kavuşuyor

Bodrum’da parklar yenileniyor:

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki parkları daha güvenli, modern ve işlevsel hale getirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme programı başlattı. Çalışmalar, 42 parkta mevcut donatıların yenilenmesini ve Konacık Mahallesi’nde yeni bir parkın yapımını kapsıyor. İşler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

söküm ve yenileme aşamaları:

İhale süreçlerinin tamamlanmasının ardından saha ekipleri çalışmalara başladı. İlk etapta yenilenecek parklardaki kullanım ömrünü tamamlamış veya güvenlik riski taşıyan donatılar sökülüyor. Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanlarda gerekli değişiklikler ve modernizasyonlar yapılarak donanımlar yenilenecek ve zemin, aydınlatma ve oturma alanları gibi unsurların işlevselliği artırılacak.

koordinasyon ve açılış planı:

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kontrol ve koordinasyonunda süren çalışmaların, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde devam edeceği bildirildi. Yenileme tamamlanan parkların kısa sürede yeniden vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor. Konacık Mahallesi’ndeki yeni parkın yapımına da başlanarak mahalleye ek yeşil alan kazandırılacak.

BODRUM’DA 42 PARK YENİLENİYOR, KONACIK’A YENİ PARK GELİYOR

BODRUM’DA 42 PARK YENİLENİYOR, KONACIK’A YENİ PARK GELİYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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