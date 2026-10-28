Dolar 49,8332 +0,10%
Euro 55,5970 +0,42%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.545,84 +0,27%
EUR/USD 1,1162 +0,28%
Brent Petrol 110,07 +0,60%
--°

Bodrum’da aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi, ekipler müdahale etti

Bodrum'da sabah saatlerinde etkili sağanak, Konacık Atatürk Bulvarı'nı göle çevirdi; araçlar güçlükle ilerledi, polis ve belediye kısa sürede müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bodrum’da aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi, ekipler müdahale etti

Bodrum'da karayolu sağanak sonrası trafiğe kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Konacık Atatürk Bulvarı'nda yoğun su birikintilerine yol açtı. Yolda ilerleyen araçlar güçlük yaşadı, bazıları arıza yaptı ve suyun artışı nedeniyle bölüm geçici olarak trafiğe kapatıldı.

ilk müdahale ve trafiğin yönlendirilmesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafikte aksamanın büyümemesi için araçları ara yollara yönlendirirken, belediye ekipleri tıkanan mazgalları açıp biriken suyun dere yatağına yönlendirilmesini sağladı. Bölgede mahsur kalan iki araç çekicilerle kaldırıldı.

belediye başkanının açıklaması ve altyapı değerlendirmesi:

Çalışmaları sahada takip eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgenin daha önce de sorun yaşanan bir nokta olduğuna dikkat çekti. Mandalinci, Karayolları ve Muğla Büyükşehir ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, kalıcı çözümün yolun çift taraflı kazılarak altyapının yenilenmesini gerektirdiğini belirtti. Başkan Mandalinci şu değerlendirmeyi paylaştı: "Sabah saatlerinin etkisiyle artan bir yağış oldu Bodrum’da. Geçtiğimiz yıllarda da sorun yaşadığımız bölge burası. Şu an sadece kesitte bir ek ilave yaparak çözmeye gayret gösterdik."

Belediye ve güvenlik birimleri, kaymakamlık koordinesinde emniyet, jandarma ve zabıta ekipleriyle birlikte bölgede çalışmalarını sürdürdü. Müdahale sayesinde suyun tahliyesi hızlandırıldı ve trafik kısa süre içinde kontrollü olarak normale döndü.

Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için altyapı çalışmalarının planlanmasının önemine vurgu yaptı. Geçici müdahaleler sorunu azaltırken, kalıcı altyapı düzenlemeleri için ilgili kurumlarla koordinasyonun devam ettiği bildirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

Bodrum&#039;da yol göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bodrum'da yol göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyetin 103. yılı: birlik vurgusu ve Türkiye yüzyılı hedefi
images

Iğdır’da cumhuriyet sevinci sokaklara taştı: bin araçla coşkulu konvoy
images

Sınır kuyrukları ve vize engelleri Türk taşımacısının geleceğini tehdit ediyor
images

Bayburt'ta dört köyde petrol arama planları valilikte ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş