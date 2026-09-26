Bodrum'da dalgalar üzerinde hız ve rekabet: su jeti ve motosurf şampiyonası

Gündoğan'da deniz üzerinde hız mücadelesi

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağı, Gündoğan Halk Plajı açıklarında gerçekleşti. Bodrum Motosiklet Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona federasyon kayıtlarına göre 83 sporcu katıldı; bunların 8'i kadın sporculardan oluşuyordu. Sporcular, deniz üzerinde kurulan parkurda hız ve tekniklerini göstererek dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

yarış atmosferi ve izleyici ilgisi:

Yarışlar boyunca motorların deniz üzerindeki yüksek hızları ve sporcuların dalga ile başa çıkma becerileri, özellikle motosurf kategorisinde yoğun ilgi çekti. Organizasyonu takip eden yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, kıyıdan yarışları yakından izledi. İzleyicilerin yoğun katılımı, etkinliğin seyirci açısından güçlü bir potansiyel taşıdığını ortaya koydu.

program ve organizasyon değerlendirmesi:

Şampiyonanın ilk gününde sıralama turları, antrenman seansları ve motosurf finalleri yapıldı; final gününde ise su jeti sporcuları mücadele edecek. Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik, organizasyonla ilgili olarak, "Bunun 8’i kadın. Sabah sıralama turları oldu, antrenmanlar oldu. Şimdi finalleri var jet surfün. Saat 5 gibi de kupa törenini yapacağız" ifadelerini kullandı ve yarışların seyirci açısından önemli bir ivme yakaladığını vurguladı.

Yarış Koordinatörü Cenk Sezgin ise organizasyonun ulusal çapta bir çekim merkezi haline geldiğini belirterek, "Bodrum gerçekten güzel günlerinden birini yaşıyor" dedi. Sezgin, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ekipler ve yüksek standartlı yarış alanının sporcuların performansını artırdığını, bugün yaklaşık 100'e yakın sporcunun ve antrenman yapan katılımcıların burada sergilediği gösterinin dikkat çekici olduğunu aktardı.

Organizatörler, şampiyonanın final gününde yapılacak su jeti yarışları ve ardından düzenlenecek ödül törenine tüm Bodrumluları ve ziyaretçileri davet etti. Etkinlik, bölgenin su sporları potansiyelini görünür kılarken, motosurf ve su jeti kategorilerinin Türkiye'de hızla yayılan ve ilgi çeken disiplinler olduğuna işaret etti.

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