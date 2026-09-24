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Bodrum'da deniz, tarih ve adımlar: 9. yarı maraton 23 ülkeyi ağırlıyor

Bodrum 2-3 ve 4 Ekim'de 9. yarı maratonuna ev sahipliği yapacak; 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu 21K, 10K ve 5K parkurlarında yarışacak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum'da deniz, tarih ve adımlar: 9. yarı maraton 23 ülkeyi ağırlıyor

Bodrum'da uluslararası koşu haftası

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, 2-3 ve 4 Ekim tarihlerinde dokuzuncu kez Bodrum Yarı Maratonuna ev sahipliği yapacak. Organizasyona 23 farklı ülkeden toplam 2 bin 500 sporcu katılacak ve kent, deniz manzarası ile tarihi dokusunu yarış rotasına taşıyacak.

Katılımcılar, yarış boyunca Bodrum’un simge yapıları eşliğinde koşacak. Etkinlik; yerli ve yabancı sporcuları bir araya getirerek hem rekabet hem de turistik tanıtım olanağı sağlayacak.

Parkurlar ve rota detayları:

Yarışlarda üç farklı mesafe organizasyonu bulunuyor: 21K, 10K ve 5K. Startın Bodrum Belediye Meydanından verileceği parkurlar; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi kent merkezinin öne çıkan noktalarından geçecek. 21K parkuru Bitez ve Konacık yönünde ilerlerken, 10K ve 5K rotaları Bodrum merkezinde daha kısa ve izlenebilir hatlar sunuyor.

Yarış takvimine göre etkinlikler 4 Ekim Pazar günü gerçekleşecek: 21K saat 07.30’da, 10K ve 5K saat 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alacak. Bu zamanlama, koşuculara serin saatlerde rekabet etme imkanı tanıyor.

sosyal sorumluluk ve çocuk etkinlikleri:

Bodrum Yarı Maratonu’nun sosyal sorumluluk boyutu bu yıl da öne çıkıyor. Yarışı tamamlayan sporculara verilen finisher madalyaları, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel gereksinimli çocukların el emeğiyle hazırlanıyor; böylece madalyalar organizasyonun toplumsal duyarlılığını yansıtıyor.

Çocukların koşu heyecanı ise etkinlik takvimine damga vuracak. 3 Ekim Cumartesi günü saat 11.00de Bodrum Belediye Meydanında düzenlenecek Çocuk Koşusu, küçük yaştaki katılımcılara alan sunacak ve aileleri etkinliğe dahil edecek.

Organizasyon, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova’dan gelen sporcuları ağırlayacak ve Bodrum’un 'sarı yaz' günlerinde uluslararası bir spor buluşması olarak öne çıkacak.

TÜRKİYE’NİN TANINMIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN BODRUM, 2-3 VE 4 EKİM TARİHLERİNDE 9. KEZ BODRUM YARI...

TÜRKİYE’NİN TANINMIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN BODRUM, 2-3 VE 4 EKİM TARİHLERİNDE 9. KEZ BODRUM YARI MARATONU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. ORGANİZASYONA 23 FARKLI ÜLKEDEN TOPLAM 2 BİN 500 SPORCU KATILACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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