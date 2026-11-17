çalışmanın kapsamı:

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Ercan Yangöz, Müskebi, Kabakum ve Özer Türk caddelerinde yürütülecek bütüncül sıcak asfalt uygulaması öncesinde altyapı imalatlarının tamamlanması için kurumlarla koordineli çalışıyor. Müskebi, Yahşi ve Bitez mahalleleri sınırlarında devam eden çalışmaları Fen İşleri Müdürü Okan Koban ile birlikte yerinde inceleyen Fen İşleri Müdürlüğünden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, yol kazılarını önlemek amacıyla işlerin eş zamanlı ve planlı sürdüğünü vurguladı.

altyapı çalışmaları ve rakamlar:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, üç caddede toplam 1.735 metre içme suyu şebeke hattı imalatını tamamladı. ADM Elektrik Dağıtım AŞ tarafından dört caddede yürütülen yer altı elektrik hattı çalışmasının toplamı 3.400 metre olup bu çalışmanın yüzde 90'ı tamamlandı. Elektrik altyapısı tamamlandıktan sonra MUSKİ bünyesindeki yüklenici firma üç caddede toplam 2.010 metrelik gri su şebeke hattı imalatına başlayacak.

üstyapı, süre ve vatandaş bilgilendirmesi:

Altyapı imalatları tamamlandığında Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dört caddede bütünsel BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt kaplama çalışmasına başlayacak. Çalışmalar Bodrum Belediye Başkanı Sayın Mimar Tamer Mandalinci'nin talimatıyla yürütülecek ve tamamlanmasının yaklaşık iki ay süreceği, hedefin yılbaşının hemen ardından çalışmaları bitirmek olduğu bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan şunları söyledi: "Şehit Polis Ercan Yangöz, Müskebi, Kabakum ve Özer Türk caddelerinde AYDEM ve MUSKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta MUSKİ ekipleri tarafından içme suyu isale hattı yenilendi. Ardından AYDEM ekipleri elektrik şebekelerini yer altına alma çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte MUSKİ ekipleri tarafından kanalizasyon ve gri su hattı imalatları gerçekleştirilecek. Şu ana kadar yaklaşık 1.735 metre içme suyu hattı tamamlandı. Yaklaşık 3.400 metrelik elektrik altyapısı çalışmasının yüzde 90’ı da tamamlanmış durumda. Son aşamada ise yaklaşık 2 kilometrelik kanalizasyon ve gri su hattı çalışması yapılacak. Tüm altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mimar Tamer Mandalinci’nin talimatıyla dört caddede sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık iki ay sürmesini öngördüğümüz çalışmaların yılbaşının hemen ardından tamamlanmasını hedefliyoruz. Böylece altyapısıyla ve üstyapısıyla Bodrum’a yakışır, modern ve konforlu caddeleri vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız."

Yıldızhan, altyapı çalışmaları sırasında yaşanabilecek geçici aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, "Çalışmalar süresince çevrede oluşabilecek rahatsızlıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak caddelerimizi yeniden konforlu bir şekilde kullanıma sunacağız." dedi.

DÖRT CADDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA YENİLENİYOR