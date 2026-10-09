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Bodrum'da felsefe buluşmaları: balıkçı, kara kefali ve sosyolojinin kesişimi

Bodrum'da Cevat Şakir Anı Evi'nde başlayan Felsefe Buluşmaları'nda Prof. Dr. Gediz Akdeniz 'Balıkçı ve Kara Kefali' çalışmasını felsefi ve sosyolojik çerçevede sundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bodrum'da felsefe buluşmaları: balıkçı, kara kefali ve sosyolojinin kesişimi

Bodrum'da felsefe buluşmaları Cevat Şakir Anı Evi'nde başladı

8 Ekim Perşembe günü Cevat Şakir Mahallesi Gönültepe'deki Cevat Şakir Anı Evinde düzenlenen oturumda, Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Açılış etkinliğinde araştırmacı yazar ve akademisyen Prof. Dr. Gediz Akdeniz katılımcılarla bir araya geldi.

Akdeniz'in çalışma başlığı ve yaklaşımı:

Prof. Dr. Gediz Akdeniz, Balıkçı ve Kara Kefali (Bir Deneysel Sosyoloji Denemesi) başlıklı çalışmasını sundu. Sunumda, sosyolojik yöntemlerin felsefi sorgulamalarla nasıl örtüştüğü ve günlük yaşamdan alınan örneklerle düşünsel yaklaşımların nasıl tartışılabileceği üzerinde duruldu.

Buluşmaların hedefi ve sürdürülebilirliği:

Etkinlik, felsefe ve sosyolojiyi aynı platformda buluşturarak disiplinlerarası bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyor. Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Felsefe Buluşmaları'nın, farklı konu ve konuklarla sürdürülmesi planlanıyor. Katılımcılar Akdeniz'in sunumunda paylaşılan farklı düşünce ve yaklaşımları dinleme fırsatı buldu.

BODRUM’DA FELSEFE BULUŞMALARI BAŞLADI: İLK KONUK PROF. DR. GEDİZ AKDENİZ OLDU

BODRUM’DA FELSEFE BULUŞMALARI BAŞLADI: İLK KONUK PROF. DR. GEDİZ AKDENİZ OLDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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