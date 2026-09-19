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Bodrum'da gaziler günü törenleri ziyaret ve buluşmalarla sürdü

Bodrum'da 19 Eylül Gaziler Günü, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma, tören ve protokol ziyaretleriyle anıldı; gaziler, gazi ve şehit aileleri etkinliklere katıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:31

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bodrum'da gaziler günü törenleri ziyaret ve buluşmalarla sürdü

Çelenk sunma ve resmi tören:

Bodrum’da 19 Eylül Gaziler Günü programı, Bodrum Belediye Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Tören katılımcıları saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile şiirlerin okunmasıyla tören devam etti ve farklı kuşaklardan katılımcılara dönük duygusal anlar yaşandı.

Törene; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Enver Çoban, Bodrum Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Gaye Karakaş, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat ile Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü başta olmak üzere gaziler, gazi ve şehit aileleri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol ziyaretleri ve belediyede karşılama:

Resmi törenin ardından program, Bodrum Kaymakamlığına yapılan ziyaretle sürdü. Kaymakamlık temaslarının ardından gaziler ve aileleri, Bodrum Belediye Başkan Vekili Enver Çoban ile belediye başkan yardımcıları tarafından Bodrum Belediye Başkanlığında ağırlandı. Belediye yetkilileriyle gerçekleşen görüşmelerde günün önemi üzerine sohbetler yapıldı ve konuklara misafirperverlikle eşlik edildi.

Gün içi etkinlikler ve kapanış:

Katılımcılar tören sonrası toplu fotoğraf çekimiyle bir araya geldi; ayrıca vatandaşlara ve konuklara lokma ikramı sunuldu. Öğle programı, gaziler, gazi aileleri, şehit aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla Trafo Kafe ve Restoranta gerçekleştirilen öğle yemeğiyle devam etti. Gün boyunca düzenlenen etkinlikler, son olarak Garnizon Komutanlığına yapılan ziyaretle sona erdi ve program, birliktelik ile anma amaçlı paylaşımlarla tamamlandı.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLER, GAZİ AİLELERİ VE ŞEHİT...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLER, GAZİ AİLELERİ VE ŞEHİT AİLELERİNİN KATILIMIYLA TÖREN VE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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