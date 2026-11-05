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Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yedi kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yedi kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı düzensiz göç akışını önlemek ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen şüpheliler toplam 10 kişi olarak gözaltına alındı.

Adli süreç ve tutuklamalar:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., R.E.O., M.K., H.D., V.C., Ö.B. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer üç şüpheli M.G., R.Ç. ve B.E. ise mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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