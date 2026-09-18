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Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç aranıyor

Bodrum Dirmil Mahallesi'nde güvenlik kamerası, yolda yatan iki köpeğin bir araç tarafından üzerinden geçildiğini gösterdi; sürücü aranıyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç aranıyor

Bodrum'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

Muğla'nın Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi Karanfil Sokakında yaşayanlar, uzun süredir mahallede baktıkları köpeklerin ortada olmadığını fark etti. Yapılan incelemede, mahalle güvenlik kameralarına yolda yatan 2 köpeğin üzerinden geçen bir otomobilin görüntüleri yansıdı.

Görüntüde ne görülüyor

Kayıtlarda, seyir halindeki bir otomobilin yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçtiği ve araç sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği, köpeklerin ise acı içinde uzaklaştığı görüldü. Mahalle sakinleri, köpeklerin o günden beri bulunamadığını belirtti ve görüntüleri inceleyerek olaya tepki gösterdi.

Polis çalışması ve mahalle tepkisi

Mahalleli, durumu emniyete bildirip sürücü hakkında şikayette bulundu. yetkililer, araç sürücüsünün kimliğinin tespit edildiğini ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Mahalle sakinleri ise hem köpekleri bulmak hem de benzer olayların önüne geçmek için arama ve takiplerini sürdürüyor.

Otomobiliyle köpeklerin üzerinden geçti

Otomobiliyle köpeklerin üzerinden geçti

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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