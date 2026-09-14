Bodrum'da ilk zil ve ilköğretim haftası birlikteliği

İlköğretim haftası bodrum'da başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı kapsamında Bodrum'da düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri bir dizi tören ve okul programıyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na yapılan çelenk sunma töreniyle başlayan etkinliklere kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Bodrum'da da binlerce öğrenci yeni dönemin ilk ders gününde okullarında yerini aldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma:

Belediye Meydanı'ndaki törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak ile şube müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar program boyunca yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin iyi dileklerini paylaştı.

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda kutlama programı:

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Çarşı Mahalle Muhtarı Zerrin Muğlalı, okul müdürü Erkan Güngör, kurum amirleri, meclis üyeleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin manevi huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile açıldı. Protokol konuşmalarında Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu ve Okul Müdürü Erkan Güngör yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından sahne alan öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle törene renk kattı. 2-E sınıfı Karadeniz yöresi potpuri halk oyunları gösterisi sundu, 3-B sınıfı öğrencisi Efe Çepni "İlköğretim Haftası" isimli şiiri okudu ve 2-D sınıfı "Ay Yıldızlı Bayrağım" başlıklı bayrak gösterisini gerçekleştirdi.

Programın sonunda okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine "Okula Hoş Geldin" hediyeleri takdim edildi. Kutlama, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte çaldığı 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ziliyle sona erdi.

Etkinlik sonrasında ilçe protokolü sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi; tüm eğitim camiasına iyi bir yıl dileğinde bulunuldu ve öğrencilere başarı temennileri iletildi.

BODRUM’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLENDİ.