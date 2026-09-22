Dolar 48,8141 +0,01%
Euro 55,8248 -0,23%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.849,21 -0,45%
EUR/USD 1,1434 -0,31%
Brent Petrol 100,58 +0,24%
--°

Bodrum'da kadınların örgüleri sokaklara estetik gölgelikler taşıyacak

Bodrum Belediyesi'nin 'Bodrumlu Kadınlar Sokak için Örüyor' atölyesi 28 Eylül-2 Ekim'de Umurca Parkı'nda kadınların el emeği motifleriyle sokakları renklendirecek.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bodrum'da kadınların örgüleri sokaklara estetik gölgelikler taşıyacak

Bodrum'da kadınların el emeği sokakları renklendiriyor

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kentin sosyal ve görsel dokusuna katkı sağlamak amacıyla 'Bodrumlu Kadınlar Sokak için Örüyor' adlı atölye çalışmasını hayata geçiriyor. Proje, yerel dayanışma ve estetik kaygısını bir araya getirerek sokaklar için fonksiyonel ve görsel açıdan zengin gölgelikler tasarlanmasını hedefliyor.

Proje ve amaç:

Proje, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum vizyonu çerçevesinde kadınların el emeğini görünür kılmayı amaçlıyor. Katılımcı kadınların ördüğü renkli motiflerin bir araya getirilmesiyle meydanlarda ve yaşam alanlarında hem estetik hem de toplumsal bir dönüşüm sağlanması planlanıyor. Bu yaklaşım, bireysel emeğin ortak bir mekâna dönüşmesiyle kentin kimliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Atölye detayları:

Atölye, 28 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Umurca Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi alanında, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bodrumlu kadınlar ister evde komşularıyla birlikte isterlerse parkta kurulan atölye alanında motiflerini örebilecekler. Ortaya çıkan parçalar, daha sonra sokaklara uygulanacak estetik gölgelikler için bir araya getirilecek.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, kadın emeğinin birleştirici gücüne vurgu yaparak tüm Bodrumlu kadınları bu renkli dayanışmanın parçası olmaya çağırdı. Proje, kentin meydanlarında ve günlük yaşam alanlarında hem görsel zenginlik oluşturmayı hem de yerel toplum bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

BODRUM’UN SOKAKLARI, KADINLARIN EL EMEĞİYLE RENKLENİYOR

BODRUM’UN SOKAKLARI, KADINLARIN EL EMEĞİYLE RENKLENİYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlan...
images

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı
images

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı
images

Aydın incirinde kalite için denetimler sıklaştırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği