Bodrum'da kadınların örgüleri sokaklara estetik gölgelikler taşıyacak

Bodrum'da kadınların el emeği sokakları renklendiriyor

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kentin sosyal ve görsel dokusuna katkı sağlamak amacıyla 'Bodrumlu Kadınlar Sokak için Örüyor' adlı atölye çalışmasını hayata geçiriyor. Proje, yerel dayanışma ve estetik kaygısını bir araya getirerek sokaklar için fonksiyonel ve görsel açıdan zengin gölgelikler tasarlanmasını hedefliyor.

Proje ve amaç:

Proje, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum vizyonu çerçevesinde kadınların el emeğini görünür kılmayı amaçlıyor. Katılımcı kadınların ördüğü renkli motiflerin bir araya getirilmesiyle meydanlarda ve yaşam alanlarında hem estetik hem de toplumsal bir dönüşüm sağlanması planlanıyor. Bu yaklaşım, bireysel emeğin ortak bir mekâna dönüşmesiyle kentin kimliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Atölye detayları:

Atölye, 28 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Umurca Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi alanında, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bodrumlu kadınlar ister evde komşularıyla birlikte isterlerse parkta kurulan atölye alanında motiflerini örebilecekler. Ortaya çıkan parçalar, daha sonra sokaklara uygulanacak estetik gölgelikler için bir araya getirilecek.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, kadın emeğinin birleştirici gücüne vurgu yaparak tüm Bodrumlu kadınları bu renkli dayanışmanın parçası olmaya çağırdı. Proje, kentin meydanlarında ve günlük yaşam alanlarında hem görsel zenginlik oluşturmayı hem de yerel toplum bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

BODRUM’UN SOKAKLARI, KADINLARIN EL EMEĞİYLE RENKLENİYOR