Bodrum'da kepçe ile kurtarılan kamyonet kazasında 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 15 yaşındaki E.S. hayatını kaybetti. Kaza, Peksimet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Fırıncı Sokak’ta gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre kamyonet çukura girip kontrolden çıktı, duvara çarparak devrildi. Kazada savrulan E.S., devrilen aracın altında kaldı. Bölgedeki vatandaşların müdahalesiyle araç kepçe ile kaldırılarak çocuk aracın altından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde E.S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma ve adli süreç:

Kaza sonrası bölgedeki yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede ve olay yerinde inceleme yaptı. Cenaze otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın nasıl bir yön alacağı ve kazanın kesin nedenine ilişkin tespitler adli süreç tamamlandığında netleşecek.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.