Bodrum Belediyesi kitap kulübü bu ay Emile Ajar'ı inceledi

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında geleneksel olarak sürdürülen kitap kulübü buluşmaları, Turgutreis Mahallesi'ndeki Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte edebiyat dünyasının öne çıkan yapıtlarından biri olan Emile Ajar (gerçek adıyla Romain Gary) imzalı Onca Yoksulluk Varken romanı odağa alındı.

Romanın temaları ve katılımcı tartışmaları:

Toplantıda romanın merkezine yerleşen yoksulluk, sevgisizlik, yalnızlık ve insan ilişkileri kapsamlı biçimde ele alındı. Katılımcılar eser üzerinden toplumsal vicdanı, sevginin iyileştirici gücünü ve zorluklar karşısında kurulan dayanışma köprülerini tartıştı. Sohbet, metnin duygusal tonu ve karakterlerin ilişki dinamikleri ekseninde ilerledi; okurlar, eserin toplumsal mesajlarını kişisel deneyimlerle ilişkilendirerek değerlendirdi.

Gelecek buluşma ve katılım bilgileri:

Bodrum Belediyesi Kitap Kulübü üyeleri, bir sonraki toplantıda Magda Szabo'nun Kapı adlı eserini inceleyecek. Etkinlik, 12 Aralık 2026 Cumartesi saat 14.00’te yine Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Kitap kulübü etkinlikleri önümüzdeki aylarda da farklı eser incelemeleri ve zengin içeriklerle devam edecek. Katılmak isteyenler, belediyenin telefon numarasını arayıp dahili 4606 üzerinden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek bilgi alabilir.

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