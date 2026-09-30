Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: AIDAblu 2 bin 243 yolcuyla limana yanaştı

AIDAblu Bodrum limanına bağlandı

İtalya bayraklı AIDAblu adlı kruvaziyer, bugün öğle saatlerinde Rodos Limanı’ndan hareket ederek Bodrum Gemi Yanaşma İskelesine yanaştı. Gemide toplam 2 bin 243 yolcu ve 641 mürettebat olduğu bildirildi.

Gemi özellikleri ve yolcu yapısı:

253 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisinde, yolcuların büyük kısmının Alman uyruklu olduğu öğrenildi. Kalkış noktası olarak Rodos tercih edilen gemi, gün boyunca Bodrum’da konaklayacak.

Gün içi program ve sonraki rota:

AIDAblu, limanda kaldığı süre zarfında misafirlerine kara turları ve liman hizmetleri sunacak; akşam saatlerinde ise planlandığı üzere Girit Adası yönüne hareket edeceği bildirildi.

Bu tür kruvaziyer seferleri, özellikle günübirlik ziyaretçi akışı ve kent içi turizm hizmetlerinde hareketlilik yaratıyor. Liman işletmeleri ve yerel turizm aktörleri için gelen yolcuların kent merkezine erişimi ve hizmet talepleri önemli bir gündem oluşturuyor.

İTALYA BAYRAKLI "AIDABLU" ADLI KRUVAZİYER, 2 BİN 243 YOLCUSUYLA BODRUM’A GELDİ.