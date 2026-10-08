Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: Astoria Grande 447 yolcuyla limanda

Astoria Grande Bodrum Limanı'na demirledi

Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na bağlandı. Gemide 447 yolcu ve 359 mürettebat yer alıyor; ağırlıklı olarak Rus misafirler bulunuyor.

gemi ve yolcu profili:

193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, Palau bayrağı taşıyor. Yolcu ve mürettebat sayısı geminin hizmet kapasitesi hakkında bilgi verirken, yolcu profilindeki ağırlıklı Rus katılımı da ziyaretçi yapısını ortaya koyuyor.

güzergah ve liman programı:

Gemi Kuşadası'ndan kalktıktan sonra Bodrum'da sabah demirledi; akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği bildirildi. Bu tür uğraklar, gün içinde liman ve çevresinde ekonomik hareketlilik sağlıyor.

PALAU BAYRAKLI KRUVAZİYER "ASTORİA GRANDE", 447 YOLCUYLA BODRUM'A GELDİ.