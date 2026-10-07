Bodrum'da kuşaklar arası miras: mimarlara 30, 40 ve 50 yıl plaketleri verildi

Bodrum'da mimarlıkta uzun yıllar emekleri onurlandırıldı

TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği tarafından 5 Ekim Dünya Mimarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Bodrum Trafo Kafe'de gerçekleştirildi. Çok sayıda mimarın katıldığı etkinlikte, meslekte 30, 40 ve 50 yılı geride bırakanlar bir araya gelerek deneyim paylaşımı ve mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

katılımcılar ve vurgulanan değerler:

Törene; kendisi de mimar olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, eşi Sezil Tamer Mandalinci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Gamze Bağcı, Muğla Mimarlar Odası Başkanı Mürsel Selçuk, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mimar Osman Köseoğlu, geçmiş dönem Mimarlar Odası şube temsilcileri ve çok sayıda mimar katıldı. Konuşmalarda kent kimliğinin korunması, planlı ve nitelikli gelişim ile kuşaklar arası bilgi aktarımının önemi öne çıktı.

ödül takdimi ve duygusal anlar:

Gecede meslekte 30, 40 ve 50 yılını tamamlayan mimarlara plaketler sunuldu; meslekte 10 ve 20 yılını dolduranlara ise rozetleri takdim edildi. Ayrıca Mimarlar Odası'nın çalışmalarına katkı sağlayan isimlere teşekkür belgeleri verildi. Belediye Başkanı Mandalinci törende, "TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği tarafından düzenlenen Plaket Töreni’nde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yıllarını bu mesleğe vermiş meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimleri hem bizlere hem de Bodrum’un mimari kimliğine bıraktıkları en değerli miraslardan biri." sözleriyle emek verenlere teşekkür etti.

Program, duygusal anların yaşandığı, mesleki birikim ve dayanışmanın vurgulandığı bir atmosferde sona erdi; katılımcılar, deneyimlerin yeni kuşaklara aktarılmasının önemini bir kez daha vurgulayarak etkinliği tamamladı.

BODRUM’DA MİMARLIKTA 50 YILLIK EMEK PLAKETLE ONURLANDIRILDI