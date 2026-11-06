Bodrum'da obezite yönetiminde bütüncül merkez açıldı

Bodrum'da kapsamlı obezite hizmeti:

Memorial Bodrum Hastanesi bünyesinde yeni açılan Obezite Merkezi, obezite tedavisini tek bir çatı altında birleştiren bir programla hizmete girdi. Merkezde cerrahi müdahaleden ilaç tedavisine, beslenme eğitiminden psikolojik desteğe kadar çok yönlü uygulamalar yer alıyor. Bu yapı, hastaların sadece kilo verme hedefiyle değil, obeziteye eşlik eden kronik hastalıkların yönetimi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla da takip edilmesini sağlıyor.

Tedavi yaklaşımı ve uygulama seçenekleri:

Merkezde uygulanan tedavi planları kişiye özel ve multidisipliner bir yaklaşımla oluşturuluyor. Memorial Bodrum Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Ömer Avlanmış, tedavi yöntemi seçilirken hastanın genel sağlık durumu, vücut kitle indeksi, eşlik eden hastalıkları ve önceki tedavi deneyimlerinin dikkate alındığını belirtiyor. Cerrahi seçenekler arasında tüp mide, gastrik bypass, metabolik cerrahi ve revizyon cerrahisi yer alırken, cerrahi dışı yöntemlerde endoskopik mide balonu, yutulabilir mide balonu ve medikal tedavi değerlendirmeye alınıyor.

Yaşam tarzı değişikliği ve uzun dönem takip:

Avlanmış, obezite tedavisinin sadece operasyon veya ilaçla sınırlı olmadığını; beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve davranış değişikliğinin tedavinin temel taşları olduğunu vurguluyor. Kalıcı kilo kontrolü için hasta eğitimi, düzenli takip ve gerektiğinde psikolojik destek sağlanıyor. Multidisipliner izlem sayesinde tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek güçlükler erken dönemde tespit edilerek uygun destek mekanizmaları oluşturuluyor.

Tedaviye başlamadan önce hastanın kilo geçmişi, beslenme alışkanlıkları, önceki girişimler ve eşlik eden hastalıklar ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Klinik muayene sonrası gerekli görüldüğünde laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri planlanıyor; endokrinoloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve psikiyatri gibi birimlerle ortak karar veriliyor.

Ne zaman uzman desteğine başvurulmalı:

Op. Dr. Ömer Avlanmış, yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kalıcı kilo kontrolü sağlanamaması veya fazla kiloya bağlı sağlık sorunları gelişmesi durumunda uzman değerlendirmesinin önemine dikkat çekiyor. Hareket kısıtlılığı, eklem ağrıları, günlük aktivitelerde zorlanma, belirgin horlama, uykuda solunum durması şüphesi ve gün içinde yoğun halsizlik gibi belirtiler değerlendirilmeli. Ayrıca kan şekeri düzensizlikleri, hipertansiyon ve karaciğer yağlanması gibi eşlik eden sorunlar için de uzman yönlendirmesi öneriliyor.

Avlanmış, her cerrahi yöntemin her hasta için uygun olmayacağını, tedavi kararının ancak kapsamlı tıbbi değerlendirme sonucunda verilebileceğini belirterek, tekrar eden kilo verme-kilo alma döngüsü yaşayan kişilerin de merkeze başvurmasını tavsiye ediyor. Tedavi sonrasında ise kilo kontrolünün korunması, beslenme düzeninin sürdürülebilmesi ve olası komplikasyonların izlenmesi için uzun dönem takibin önemini koruduğu vurgulanıyor.

BODRUM’DA OBEZİTE TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM