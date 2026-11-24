Bodrum Belediyesi'nden 24 Kasım ziyaretleri:

Bodrum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçe genelinde düzenlediği ziyaretlerle eğitim camiasına teşekkür etti. Özel Kalem Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yarımada genelindeki okulları dolaşarak görev başındaki öğretmenlerin gününü kutladı. Ziyaretlerde öğretmenlere gün anısına çiçek ve çikolata takdim edildi ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin selamları iletildi.

Emekli öğretmenlere vefa ziyareti:

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Ekipleri, eğitim hayatına yıllarını vermiş emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek vefa gösterdi. Ekipler, emekli öğretmenlere Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan çiçekleri ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kendi üretimi olan hediyeleri takdim etti ve eğitime sundukları katkılar için teşekkürlerini iletti.

Başkanın mesajı ve belediyenin taahhüdü:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, eğitime desteklerinin süreceğini vurguladı. Mandalinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, çocukları yetiştiren öğretmenlerin yarınlarımızın teminatı olduğunu belirtti ve görevi başındaki öğretmenlere başarı dileklerinde bulunup, hayatlarını eğitime adamış emekli öğretmenlere şükranlarını sundu.

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği bu ziyaretler, hem görevdeki hem de emekli öğretmenlere yönelik somut jestlerle minnettarlığı göstermeyi amaçladı. Belediye yetkilileri, eğitim camiasının yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini tekrar etti.

BODRUM BELEDİYESİNDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETİ