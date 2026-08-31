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Bodrum'da otelde bayraklı gün: personel ve misafirler zafer coşkusunu paylaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Azka Otel, 30 Ağustos'u personelin Türk bayraklı kıyafetleri, bando gösterisi ve Müge Ökten konseriyle gün boyu kutladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:31

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Bodrum'da otelde bayraklı gün: personel ve misafirler zafer coşkusunu paylaştı

Azka Otel'de 30 Ağustos coşkusu:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Azka Otel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gün boyu süren etkinliklerle karşıladı. Sabah saatlerinden itibaren tesisin farklı noktaları Türk bayrakları ile donatılırken, otel personeli üzerinde bayrak motifleri bulunan özel kıyafetlerle misafirleri karşıladı. Gün boyunca otelde bayram havası hakim oldu.

personel ve dekorasyon:

Otelde görev yapan tüm ekip, özel olarak hazırlanan kıyafetlerle hizmet verdi; bu görsel birliktelik tesise gelen konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Lobi ve ortak kullanım alanlarına asılan bayraklar ile mekanlar süslendi, resepsiyon ve servis noktalarında göze çarpan ayrıntılarla Zafer Bayramı vurgulandı. Yerli tatilcilerin yanı sıra tesis bünyesindeki yabancı misafirler de kutlamalara sıcak tepki gösterdi ve fotoğraf karelerine sıkça yansıdı.

akşam programı ve müzik:

Akşam bölümünde coşku daha da arttı; bando ekibinin performansı misafirlerden büyük alkış aldı ve müzik eşliğinde düzenlenen kortej benzeri gösteriler renkli görüntüler oluşturdu. Bando gösterisinin ardından sahneye çıkan Müge Ökten, seslendirdiği parçalarla geceyi taçlandırdı ve konukların şarkılara hep birlikte eşlik etmesine olanak sağladı.

Program boyunca müzik, bayraklar ve toplu katılımın birleşimi etkinliğe canlılık kattı; gece ilerledikçe kutlamalar otelin farklı alanlarında sürmeye devam etti. Azka Otel'de düzenlenen kutlamalar, planlanan etkinlik akışı içinde düzenli ve coşkulu bir şekilde tamamlandı.

Günün sonunda organizasyon, Türk bayrakları eşliğinde sona erdi; hem yerli hem yabancı konukların paylaştığı bu ortak coşku, otel misafirleri ve personel arasında hatırlanmaya değer anlar bıraktı.

BODRUM’DA OTEL PERSONELİ 30 AĞUSTOS’A BAYRAKLI KIYAFETLERLE DAMGA VURDU

BODRUM’DA OTEL PERSONELİ 30 AĞUSTOS’A BAYRAKLI KIYAFETLERLE DAMGA VURDU

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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