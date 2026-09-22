Bodrum'da servislerde güvenlik ve iletişim ön planda

Bodrum'da servis güvenliği bilgilendirmesi

Bodrum'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, öğrencilerin güvenli ulaşımlarını sağlamak amacıyla servis şoförleri ve rehber personele yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu başkanlığında gerçekleştirildi ve taşımacılık hizmetlerinin standartlarının hatırlatılması hedeflendi.

Katılımcılar:

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Şoförler Odası Başkanlığı yetkilileri ile servis aracı sahipleri, şoförler ve rehber personel katıldı. Katılımcılar arasında, taşımacılıkla ilgili sorumlulukların ve denetim mekanizmalarının paylaşılması öne çıktı.

Gündemdeki öncelikler:

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesinde yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanımı, trafik kurallarına eksiksiz uyum, araçların temizliği ve düzeni ile öğrencilerle doğru iletişim kurma prensipleri vurgulandı. Şoför ve rehber personele, hem fiziki güvenlik hem de öğrenciyle iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar tek tek hatırlatıldı.

Toplantı, servis hizmetlerinin daha güvenli ve düzenli yürütülmesi, aynı zamanda öğrencilerin sağlıklı şekilde okullarına ulaşmasının sağlanması amacına yönelik bilgilendirme ve koordinasyon sağlanarak sonlandırıldı.

BODRUM’DA ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE SIKI GÜVENLİK UYARISI