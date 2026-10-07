Bodrum'da sokakta rastgele ateş iddiası: 2 kişi gözaltında

Bodrum'da geceyi sarsan ihbar: ekipler olay yerine hızla yönlendirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde, Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi üzerinde silah sesleri duyulduğu yönünde gelen ihbar polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 2 adet 9 milimetre boş kovan tespit edildi ve devriye ekipleri şüpheli araca yönelik çalışma başlattı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Takip sonrası siyah renkli aracın Dirikan Sokak'ta park halinde olduğu ve aracın yakınında bulunan A.Ö. (38)'ün araçta bulunduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheli üzerinde, ikamet ettiği lojmanda ve araçta yapılan aramalarda aralarında 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca, 2 bıçak, 1 teleskopik jop, 626 adet 9 mm MKE yapımı fişek ve 71 adet 7,65 mm fişek olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.Ş. (35) ile silahı kullandığı belirlenen A.Ö. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında olayın meydana geliş şekli ve olası diğer şahıslarla bağlantılar üzerinde incelemeler sürüyor.

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