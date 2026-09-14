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Bodrum'da tefecilik, yağma ve dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı

Bodrum'da yürütülen Sokaklar Güvende operasyonunda tefecilik, darp, yağma ve imar vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da tefecilik, yağma ve dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve yürütülüşü

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Sokaklar Güvende operasyonu kapsamında, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri tefecilik ve ilgili suçlara yönelik çalışma başlattı. Soruşturmada, müşteki H.E. hakkında tefecilik yoluyla borçlandırıldığı, borcun tahsili amacıyla darp edildiği ve arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırıldığı iddiaları değerlendirildi. Ayrıca zanlılar tarafından uyuşturucu madde temin edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı.

İletişim ve delil çalışmaları:

Ekipler, soruşturma kapsamında 8 şüphelinin kullandığı GSM hatları üzerinde tedbir uyguladı ve elde edilen dijital deliller doğrultusunda şüphelilerin adreslerini tespit etti. Belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi ve aramalar gerçekleştirildi.

Adres aramalarında ele geçirilen deliller:

Yapılan aramalarda, 1 havalı tüfek, 2 bıçak, 1 teleskopik jop, 6 senet, 1 çek, çek fotokopisi ve çek ekran görüntüsü, çeşitli banka dekontları ile birlikte 29 adet 9x19 fişek ve 11 adet kurusıkı tabanca fişeği bulundu. Ayrıca 2 sigara sarma kağıdı ve 2 adet kullanımı yasak olduğu belirtilen hapa ait boş kapsül ele geçirildi.

Ele geçirilen evrak ve materyallerin, iddia edilen tefecilik, yağma ve dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik önemli deliller olduğu belirtildi.

Gözaltılar ve soruşturmanın sonraki adımları:

Operasyonda S.C., A.A.Ö., C.S., Y.E., C.K., S.Ö. ve N.A. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve savcılık sorgulamaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında toplanan delillerin analizinin ardından, iddialara ilişkin yasal süreçin takip edileceği kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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