Bodrum'da yat girişleri üzerinden rüşvet iddiası: liman başkanı seri numaralı parayla yakalandı

Bodrum'da liman başkanına yönelik operasyon:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir Rus iş adamına ait lüks yatın Türkiye'ye giriş işlemleri sırasında rüşvet istendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, liman başkanı ile bir liman çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

şikayet ve operasyon:

Bodrum KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., söz konusu yata aracılık eden firma sahibi olduğunu belirttiği liman başkanı T.A.'nın, yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro talep ettiğini iddia etti. T.Ş., yatın 2026 yaz sezonunda toplam 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu nedenle toplam 12 bin euro istendiğini öne sürdü.

Başvuru üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde hazırlık yapan ekipler, teslim edilecek paraların seri numaralarını aldı. Müşteki T.Ş., seri numaraları kayıtlı paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek parayı teslim etti. Teslimin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi ve T.A. seri numaralı parayla suçüstü yakalandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı personeli Ö.Ç. de aynı operasyonda gözaltına alındı.

aramada ele geçirilenler:

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 66 bin 280 euro, 440 İngiliz sterlini, 660 dolar ve 52 bin 200 TL para ele geçirildi. Ayrıca aramalarda, rüşvet ve irtikap suçu kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyal bulundu.

Müşteki T.Ş.'nin ifadesinde, geçmiş tarihlerde liman başkanı T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığı iddiası da yer aldı. T.Ş. ayrıca 2025 yazında, T.A.'nın kendisini arayarak bir tekneye yönlendirdiğini; tekneden gelen bir kişinin içinde 500 bin TL bulunan bir çanta verdiğini ve paranın ertesi gün Bodrum Liman Başkanlığı'nda çalışan Ö.Ç.'ye teslim edilerek T.A.'ya ulaştırılmasını istediğini öne sürdü.

Gözaltına alınan liman başkanı T.A. ile liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR RUS İŞ ADAMINA AİT LÜKS YATIN GİRİŞ İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN RÜŞVET İSTENDİĞİ İDDİASIYLA DÜZENLENEN OPERASYONDA, SERİ NUMARALARI ALINAN PARALARLA LİMAN BAŞKANINA SUÇÜSTÜ YAPILDI.