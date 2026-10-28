Bodrum'da yol ortasında kuryeye saldırı, iki kişiye toplam 360 bin TL ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından iki kişinin yol ortasında bir kuryeyi darbettiği ve saldırı anının araç kamerasına yansıdığı bildirildi. Olayla ilgili yapılan tespitlerin ardından idari yaptırım uygulandı.

olayın gelişimi ve görüntüler

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte yaşanan tartışmanın ardından araçlarından inen iki kişi, trafik ışıklarında bekleyen kuryeyi yol ortasında darbetti. Kuryenin saldırıya uğradığı anlar bir aracın kamerasına kaydedildi.

kimlik tespiti ve uygulanan ceza

Görüntüler ve yapılan araştırma sonucunda kuryeyi darbeden kişilerin R.G. ve B.G. olduğu tespit edildi. İki kişiye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Olayın yer aldığı güzergâh, saldırının kaydedilmesi ve fail tespitleri yetkililer tarafından doğrulandı. Olayla ilgili kayıtların delil niteliği taşıdığı ve idari yaptırımın uygulandığı bilgileri açıklamalarda yer aldı.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE TRAFİKTE TARTIŞTIKLARI KURYEYİ YOL ORTASINDA DARBEDEN İKİ KİŞİYE TOPLAM 360 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. KURYENİN DAYAK YEDİĞİ ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.