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Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada

Bodrum Dirmil Mahallesi'nde yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen otomobilin kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı; sürücü tespit edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi Karanfil Sokak'ta, sokakta yatan iki köpeğin üzerinden bir otomobilin geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri, uzun zamandır bakımını yaptıkları köpeklerin bir süredir ortalarda olmadığını fark ederek güvenlik kayıtlarını incelediklerinde görüntülere ulaştı.

Görüntüler ve mahallelinin tepkisi:

Kameralarda, seyir halindeki bir aracın yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçtiği ve köpeklerin acı içinde uzaklaştığı görülüyor. Mahalleli, olay sonrası köpeklerin yerinde bulunmadığını belirterek polise başvurduklarını ve sürücüden şikayetçi olduklarını aktardı. Mahalle sakinleri köpekleri bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis soruşturması sürüyor:

Olayla ilgili yetkililer, araç sürücüsünün kimliğinin tespit edildiğini ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtları, soruşturmada delil olarak değerlendiriliyor. Mahallelinin şikayeti ve kamera görüntüleri doğrultusunda yürütülen işlemler sürüyor.

Olay, bölge halkı arasında büyük tepki uyandırırken, yetkililer hayvanlara yönelik saldırılara karşı soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini belirtti. Mahallede yaşayanlar, kaybolan köpeklerin akıbetinin aydınlatılmasını bekliyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, YOLDA YATAN 2 KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇİP...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, YOLDA YATAN 2 KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇİP GİTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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