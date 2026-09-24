Bodrum'da Zeki Müren anması: 30. yılda dua, konuşma ve konserle vefa

Anma programı ve ev sahipleri:

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, ölümünün 30. yılında Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Etkinlikler, TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirildi. Program, saat 14.30'te Zeki Müren Sanat Müzesi'nde halka açık düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua ile başladı.

Kurum temsilcilerinin mesajları:

Programa; merhum sanatçının mirasını yaşatan kurumların temsilcileri katıldı. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, anmanın hem Bodrum'da hem de Müren'in doğum yeri Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlendiğini söyledi. Şanlı, Mehmetçik Vakfı'nın 44 yıldır hayırsever destekleriyle faaliyet gösterdiğini ve bin 672'si üniversite öğrencisi olmak üzere 17 binin üzerinde şehit ve gazi yakınına destek sağlandığını aktardı.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Zeki Müren'in sanatının yanı sıra eğitime ve hayır işlerine olan bağlılığına vurgu yaptı. Tekbaş, TEV'in bugüne kadar yaklaşık 300 bine yakın öğrenciye burs verdiğini ve bunlardan 4 bin 500'den fazlasının doğrudan Zeki Müren Fonu sayesinde desteklendiğini belirtti. Konuşmasında Tekbaş, merhum sanatçının Türkçeye hâkimiyeti ve beyefendiliğini de hatırlattı.

Bodrum'un vefası ve programın akışı:

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, anma programlarının 30 yıldır aralıksız sürdüğünü ve Zeki Müren'in Bodrum için müstesna bir değer olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Mevlid-i Şerif ve dualar, Bodrum İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından okundu; Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii Müezzin-Kayyımı Erol Bulca ile Umurca Mahallesi Camii Müezzin-Kayyımı Serbülent Sarı duaları seslendirdi. Vatandaşlar mevlide yoğun ilgi gösterdi ve program sonunda katılımcılara lokma ikram edildi.

Günün anma etkinlikleri, akşam saat 20.00'de Bodrum Kalesi'nde sürecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve sanatçı Gökhan Sezen sahne alacağı "Zeki Müren’i Anma Gecesi Konseri"nde, Müren'in unutulmaz eserleri izleyiciyle buluşturulacak.

Etkinliklerde yapılan konuşmalar ve okunan dualarla, sanatçının mütevazı kişiliği, eğitim sevdası ve vatan sevgisi bir kez daha yad edildi; anma programı, Zeki Müren'e ve ebediyete intikal eden bağışçılara rahmet dilenerek tamamlandı.

SANAT GÜNEŞİ ZEKİ MÜREN, VEFATININ 30. YILINDA BODRUM’DA DUALARLA ANILDI