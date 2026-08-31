Bodrumspor için el ele çağrısı: iş dünyası ve kent birlik olmalı

taner ankara'dan çağrı:

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara ile Başkanvekili Selahattin Polat düzenledikleri basın toplantısında kulübün yalnız bırakıldığını ve ilçenin tüm dinamiklerinin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ankara, geçmişteki kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini söyleyerek iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve Ticaret Odası'na açık çağrıda bulundu.

geçmiş kırgınlıkları kapatmak için çağrı:

Ankara, yaklaşık 8 aydır mülki amirlikler, Ticaret Odası ve çeşitli STK'larla görüştüklerini belirtti. Kulübün yeniden ayağa kalkması için bir araya gelinmesi gerektiğini söyleyen başkan, "Daha evvelki yönetimler vardı, o vardı, bu vardı. Kızgınlıklar, küskünlükler var. Ben bizzat herkesten özür diledim. Herkes haklı, Bodrumspor haksız. Bunu da kabul ediyorum. Ama yeni bir başlangıç yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

tesis, transfer ve sürdürülebilirlik:

Ankara, kulübün sürdürülebilirliği için maddi kaynakların kritik olduğunu aktardı. Kulübün mevcut yönetiminin 4 ortak olarak, "sadece bu taraftar için" zorlanarak yapılan 4 transferi gerçekleştirdiğini; oyuncuların "para için değil, fedakârlık için" geldiğini söyledi. Ancak oyuncu maliyetlerinin yüksek olduğunu, bunun sürdürülebilir destek gerektirdiğini ekledi.

Transferler ve konaklama sorunları somut örneklerle aktarıldı: "Ben dünya yıldızını getirdim, şu anda konteynerda kalacak. Bir oraları çekelim. Bir sonraki toplantıyı hep beraber orada yapalım." Ankara bu sözlerle tesis altyapısındaki eksikliklere dikkat çekti ve Sahadaki iddia ile altyapı yatırımlarının birlikte gitmesi gerektiğini belirtti.

Ankara kulübü yalnızca sportif bir yapı olarak tanımlamayarak, Bodrum FK'yı "bir sosyal sorumluluk projesi" olarak nitelendirdi. Stadyumu "sporun mabedi" olarak ifade eden başkan, Bodrumspor'un ilçenin kalbi ve heyecanı olduğunu vurguladı; gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için sporun önemini öne çıkardı.

Maç günlerinde ilçenin yeşil-beyaza bürünmesi hayalini paylaşan Ankara, kombine satışlarının beklentilerin altında kaldığını kabul etti ve "Hayalimiz; paradan daha çok Bodrum’daki tüm işletmelerde maç günlerinde yeşil-beyaz" dedi. Buna rağmen mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Ekonomik güç ve sorumluluk vurgusu toplantıda sert bir üslupla da dile getirildi: Bodrum'da 128 tane 5 yıldızlı otel, 100 inşaat şirketi, 10 holding ve 50 beach olduğuna dikkat çeken Ankara, "Bodrum’da para kazanıp, Bodrum’da yaşayıp Bodrum’u hiç kimse yok sayamaz" çağrısını yineledi ve ilçenin yerel markası olma potansiyeline işaret etti.

Ankara ayrıca kulübün son beş yıldır anonim şirket olması nedeniyle stadyum reklamlarında yaşanan sorunlara değindi: "Bodrumspor son 5 yıldır A.Ş. olduğundan beri reklam alamıyor. Lütfen dünü bırakın, önümüze bakalım. Lütfen buraya reklam verin, sponsor olun, Bodrumspor’u destekleyin." Destek yolları olarak reklam, sponsorluk, loca ve çalışanların maçlara gönderilmesi gibi seçenekleri sıraladı.

Başkanın kapanış vurgusu, hem misyon hem de motivasyon içeriyordu: "Asla vazgeçme. Bugün Taner Ankara’nın da misyonu imkansız ve önyargı. Bu üçünü bir araya koyduğunuzda bizim için zor, imkansız, hiçbir şey yok."

Toplantının sonunda Selahattin Polat ise sosyal sorumluluk vurgusu yaparak DMD hastası Eymen Özdoğan için yardım çağrısında bulundu ve Eymen'in bir sonraki maçta Bodrum Şehir Stadyumu'nda ağırlanacağını açıkladı.

BODRUM FK BAŞKANI TANER ANKARA(SAĞDA) İLE BAŞKANVEKİLİ SELAHATTİN POLAT, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.