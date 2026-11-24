Bodrumspor kurucusu Derviş Salih Görgün için saygı duruşu

1931 yılında kurulan Bodrumspor'un kurucusu ve eski belediye başkanlarından Derviş Salih Görgün, vefatının 48. yılında Eskiçeşme Mahallesi'ndeki Karaburgaz Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Törende dualar okundu ve Görgün'ün kulübe bıraktığı mirasın önemi vurgulandı.

törene kimler katıldı:

Törene Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, teknik direktör Burhan Eşer, taraftardan sorumlu genel kaptan Erkan Değişmez, futbolcular Celal Dumanlı, İsmail Tarım, Ege Bilsel, Ahmet Aslan ve Fernando ile Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yaman ve çok sayıda taraftar katıldı.

anma sırasında söylenenler:

Tamer Yaman, törende yaptığı konuşmada kulübün kurucusu için duydukları saygı ve minneti dile getirerek, "Kulübümüzün kurucusu Derviş Görgün'ü vefatının 48. yılında mezarı başında saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı ve katılımcılara teşekkür etti.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ise sözlerinde Görgün için "Allah günahlarını affetsin" diyerek, mezarın ziyaret edilmesinin kulüp için anlamına dikkat çekti ve "Gani gani toprağı bol olsun, mekânı cennet olsun" temennisinde bulundu.

Tören, duaların okunması ve katılımcıların hatıra ziyaretiyle sona erdi. Anma, Bodrumspor'un tarihine yapılan saygılı bir vurgu olarak değerlendirildi.

DERVİŞ GÖRGÜN MEZARI BAŞINDA ANILDI