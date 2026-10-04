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Bodto’da mavi ekip tüm komiteleri kazanarak seçimi önde tamamladı

BODTO meslek komiteleri seçimlerinde Erdem Ağan’ın başını çektiği mavi ekip, oy sayımı sonrası 11 komitenin tamamını kazanarak net bir zafer elde etti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bodto’da mavi ekip tüm komiteleri kazanarak seçimi önde tamamladı

Bodrum Ticaret Odası seçiminde mavi ekip ipi göğüsledi

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Meslek Komitesi seçimleri bugün sabah saat 09.00'da başladı ve akşam saatlerinde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından oy sayımı yapıldı. Sayım sonucunda, Erdem Ağan’ın başkan adayı olduğu mavi ekip tüm 11 komitenin oylarını alarak seçimden birinci çıktı.

seçim süreci:

Sandık işlemleri sabah erken saatlerde başlarken, gün boyu süren oy kullanma ve sayım faaliyetleri ilçe seçim kurulu gözetiminde yürütüldü. Sayım sonucunda mavi ekibin tüm komitelerde üstünlük sağlaması, ekip içinde yoğun çalışma ve saha organizasyonunun karşılığını verdiği şeklinde değerlendirildi. Resmî sonuçlarda vurgulanan önemli nokta, mavi ekibin 11 komitenin tamamını kazanmış olması oldu.

adayların açıklamaları:

Seçim sonrası basın mensuplarına konuşan Erdem Ağan, duygularını şu sözlerle aktardı: "İlk günden beri ben tulum çıkaracağımızı düşünüyordum. Oy inanç da hep arkadaşlarımız çalıştı, müthiş çalıştıkları için bir gün bile şüphe etmedim. O yüzden seçim süreci boyunca hep iddialı konuştum. Bu benim burnu kalkıklığımdan değil yani arkadaşlarımın çalışmasını gördüğümden dolayıydı. Dolayısıyla bugün mutlu bir başarı kazandığımızı, başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. İnşallah Bodrum için hayırlı olacak. Hemen biz çalışmaya başlayacağız."

Beyaz ekibin başkan adayı İbrahim Akkaya da Ağan’ı tebrik ederek, sürecin demokratik ve düzenli geçtiğini vurguladı: "Kendisini tebrik ediyorum. Baskın bir şekilde kazandı seçimi. Bundan sonra onu takip edeceğiz, izleyeceğiz. Eksikliklerini tamamlamaya çalışacağız, cesaretlendireceğiz. Bodrum için iyi şeyler yapmasını umut ediyorum. Gayretlerine şimdiden teşekkür ediyorum. Benim ile bu süreci 40 gündür yaşayan fedakar arkadaşlarıma da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Bu işler böyle, demokratik olması ve düzenli olması hem büyük teselli. Hiçbir müdahale olmadı. Güzel, ilçe seçim kurulumuz sayın hakim bey çok güzel bir seçim süreci yönettiler. Bütün Bodrum’a teşekkür ediyorum. Bugünkü katılım büyük bir olgunluğun ifadesi. Ben ve ekibim kaybettik ama Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim."

Her iki taraf da yarışın ardından teşekkürlerini iletirken, mavi ekibin zaferi sonrası gündem artık çalışma programlarının hayata geçirilmesine kaydı. Erdem Ağan ve ekibi, kısa sürede göreve başlayacaklarını belirtti ve Bodrum için somut adımların atılacağını ifade etti.

BODTO&#039;DA SEÇİMİ MAVİ EKİP KAZANDI

BODTO'DA SEÇİMİ MAVİ EKİP KAZANDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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